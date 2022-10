Kellerduell zwischen Menzingen II und Neibsheim II Brettener Stadtduelle in Büchig und Dürrenbüchig +++ Spitzenreiter Östringen II gegen Gondelsheim gefordert

Nach dem Coup gegen Bretten II verlor der FV Gondelsheim in Gochsheim. „Leider haben wir, wie vor zwei Wochen gegen Flehingen II, es nicht geschafft, unser Potential abzurufen. Auch wenn die zweite Hälfte in Ordnung war, hat es an diesem Tag einfach nicht gereicht“, räumte Maximilian Antony eine verdiente Niederlage ein, blickte aber gleich voraus: „Nun heißt es Mund abwischen und weitermachen.“ Für die Gondelsheimer steht die Reise zum Tabellenführer an. Antony weiß, dass sein Team sich in Östringe gehörig strecken muss: „Gegen Östringen II sind wir, wie jeder andere auch, klarer Außenseiter. Dennoch möchten wir versuchen unseren Gegner zu ärgern. Ob dann eine Überraschung möglich ist, bleibt abzuwarten.“

Schon wieder sagte ein Gegner des FC Östringen II ein Spiel ab. Nach der neuerlichen Absage, dieses Mal durch Büchig II, war Thore Jung um ausgewogene Worte bemüht: „Ich muss vorsichtig sein, dass sich niemand angegriffen fühlt. Von Büchiger Seite aus wurde uns glaubhaft vermittelt, dass sie aufgrund personeller Nöte nicht in der Lage wären, am Sonntag gegen uns Fußball zu spielen. Tatsache ist aber, dass bei so vielen Absagen, die seltsamerweise immer nur uns betreffen, nicht mehr von Zufall gesprochen werden kann. Wir hoffen jetzt darauf, dass wir unsere restlichen Spiele bestreiten dürfen.“ Co-Trainer Jung holt die Punkte aber lieber auf dem Platz – z.B. auch im kommenden Duell mit Gondelsheim. „Gegen Gondelsheim gibt es für uns nur eine Richtung. Wir wollen genau da anknüpfen, wo wir aufgehört haben und auf jeden Fall den nächsten Heimsieg einfahren. Das werden wir von Anfang an unter Beweis stellen“, blickt Jung voraus.

Eine klare Derbyniederlage bezog der FV Bauerbach gegen Gölshausen. Das 2:6 war laut Jannik Specht zudem verdient: „Das Spiel gegen Gölshausen tut immer noch sehr weh. Die Niederlage war leider auch in der Höhe verdient. Gratulation an meinen Kumpel Dominik zum Sieg. Im Rückblick zum Spiel lässt sich nur sagen, dass es schwierig ist, in die Punkte zu kommen, wenn nur ein Bruchteil des Teams überhaupt den Willen gewinnen zu wollen zeigt. Leider hatten an dem Tag nur drei oder vier Spieler annähernd Normalform.“ Specht hat die entsprechenden Schlüsse bereits gezogen: „Wir haben im Training die Punkte angesprochen und werden uns intensiv vorbereiten.“ Schon steht das nächste Derby vor der Tür. Specht sieht in der Vorschau einige Parallelen mit dem nächsten Gegner: „In Büchig treffen wir auf einen Gegner aus unserer Tabellenregion, der ähnlich wie wir sich vor der Saison neuformiert hat. Wir werden am Sonntag ein Team auf den Platz bringen, dass zumindest die Grundtugenden verkörpert.“

Nicht antreten konnte der SV Büchig gegen Tabellenführer Östringen II, weshalb am grünen Tisch eine weitere Niederlage hinzukam. Es bleibt also eine eher mäßige Saison für die Büchiger Reserve, die noch immer ihren Sommerumbruch moderieren muss. Nun trifft der SVB II auf den einen Punkt besser rangierenden FV Bauerbach. Vielleicht sind in diesem Derby Zähler drin.

Eine knappe Niederlage handelte sich der SV Menzingen II gegen Untergrombach II. Dabei blickte Ozan Cömert auf zwei durchaus verschiedene Halbzeiten seiner Elf zurück: „Gegen Untergrombach II haben wir eine starke erste Halbzeit hingelegt, in der wir außer einer Ecke, die zum Gegentor führte, nichts zugelassen haben. In der zweiten Halbzeit war uns Untergrombach II kräftemäßig klar überlegen, dennoch haben wir das gut verteidigen können. Leider haben wir uns dann noch zwei weitere Standardtore eingefangen, was wirklich sehr ärgerlich war.“ Nun geht es für die Kraichtaler gegen das Ligaschlusslicht. Cömert fordert einen Sieg: „Gegen Neibsheim II wollen und müssen wir die drei Punkte holen, um den Abstand zu ihnen zu vergrößern und um etwas Luft zum Tabellenkeller zu haben. Ein Sieg über Neibsheim II würde auch unserer Moral gut tun was wirklich nötig wäre.“

Nach den beiden Niederlagen gegen die Spitzenteams Bretten II und Östringen II holte sich der SV Gochsheim gegen Gondelsheim wieder drei Zähler. Das war ein wichtiger Sieg zum richtigen Zeitpunkt. Wir konnten uns von der kleinen Negativserie etwas aufrappeln. Wir mussten vor dem Spiel etwas rotieren, da uns einige Spieler verletzungsbedingt fehlten. So mussten wir einige Spieler auf ungewohnten Positionen einsetzen. Meine Mannschaft wusste aber aus dem Kollektiv heraus das ins Positive umzumünzen. Die erste Halbzeit waren wir klar spielbestimmend. Wir waren spielerisch überzeugend und haben sehr gute Torchancen kreiert. So sind wir auch verdient mit einer 3:0-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit wollten wir nachlegen, was uns nur sporadisch gelungen ist. Gondelsheim wurde stärker und drückte uns in unsere hälfte. Wir wussten aber, kämpferisch den Gegner in Schach zu halten. Durch die in der ersten Halbzeit spielerische und in der zweite Hälfte kämpferischen Leistung war es ein verdienter Heimsieg. Wir haben einen direkten Konkurrenten geschlagen und sind an den Top-Plätzen drangeblieben. Daher sind wir zufrieden, aber es ist kein Grund zum Zurücklehnen“, zeigte sich Mustafa Kilic mit Leistung und Ergebnis einverstanden. Einen weiteren Sieg peilt der SVG in Oberderdingen an. Kilic nimmt die Favoritenrolle an, bekundet aber auch seinen Respekt vor dem Gegner: „Jetzt heißt es, in Oberderdingen nachzulegen. Ich bin seit drei Jahren im Kreis und hatte noch nicht die Ehre, gegen den SVO zu spielen. Daher kann ich zum Gegner wenig sagen. Die Tabellensituation ist die, dass wir klarer Favorit, sind aber die Derdinger hatten auch sehr knappe Ergebnisse wie etwa gegen Flehingen II. Für uns gilt einzig und allein, die beste Performance abzuliefern. Dann bin ich guter Dinge.“

Einen schönen Derbyerfolg feierte der SV Gölshausen in Bauerbach. „Wir haben in Bauerbach auf schwierigen Platzverhältnissen einen tollen Auswärtssieg gelandet. Vor allem die erste Halbzeit war richtig stark von uns. Großes Lob an das gesamte Team“, freute sich Dominik Rebmann über das klare 6:2, richtete aber auch noch Worte an die Bauerbacher und ihren Spielertrainer: „Meinem Kumpel Jannik schmeckte das anschließende Bier nicht so gut wie mir, dennoch saßen wir noch ein paar Stunden zusammen und diskutierten ausführlich über die jeweiligen Leistungen. Ab sofort drücke ich ihm wieder die Daumen.“ Rebmanns Kollege Mario Bertino ist es derweil vorbehalten, die Vorschau auf Untergrombach II zu leisten: „Nun steht das Heimspiel gegen Untergrombach II an, bei dem wir den nächsten Sieg holen wollen. In den vergangenen Spielzeiten haben wir in diesem Duell nie glänzen können und kaum Punkte eingefahren. Es scheint, als würden uns die kämpferischen Untergrombacher nicht liegen. Dieser Knoten soll am Sonntag nun platzen, ich bin guter Dinger.“

Ohne Spiel kam der FC Oberderdingen gegen Neibsheim II zu Punkten, da der Mitaufsteiger nicht antreten konnte. Es war schon traurig, die Punkte gegen Neibsheim II am grünen Tisch zu bekommen, aber zumindest hat sich bei uns jetzt mal niemand verletzt und wir können wieder mit mehr Spielern planen“, befasste sich Andreas Krall kurz mit der Spielabsage. Lieber schaut er aber voraus, wenn es in das nächste Derby geht: „Im nächsten Spiel gegen Flehingen II bekommen wir es mit einem guten Team zu tun. Es wird sicher kein leichtes Spiel, da Flehingen II gute Einzelspieler besitzt und bisher mannschaftlich geschlossen aufgetreten ist. Die Flehinger sind nur drei Punkte hinter uns und uns damit direkt auf den Fersen. Allerdings haben wir aus dem Spiel im Sommer viel gelernt und uns positiv weiterentwickelt. Ich bin sicher, dass wir dieses Spiel für uns entscheiden werden, wenn alle an einem Strang ziehen und jeder ein gute Leistung bring. An solchen Tagen braucht es halt Können, aber auch Spielglück. Auf jeden Fall werden wir alles unternehmen und reinwerfen, um dieses Spiel zu gewinnen. Unsere Jungs und die Flehinger verbindet viel Gutes, daher wünsche ich mir ein schönes faires Spiel und einen Sieg für unser Team.“

Lange hielt der TSV Dürrenbüchig in Flehingen ein Remis, musste sich in der Schlussphase aber doch noch deutlich geschlagen geben. „Sehr schade, dass es am Ende nicht gereicht hat. Das Spiel hätten wir auch gewinnen könne, leider haben wir einen Elfmeter zum 2:1 und zwei große Chancen nicht genutzt. Am Ende haben wir dann Tribut gezollt für das Spiel und drei Tore am Schluss bekommen“, resümierte Daniel Kreuzer die 1:4-Niederlage.

Nun geht es mal wieder in ein Derby – nicht nur für Kreuzer das schwerste: „Bretten II ist für mich mit Östringen II das Non-Plus-Ultra in der Liga und wir schauen, dass wir so lange wie möglich das Spiel offenhalten.“

Nach zwei Niederlagen in Folge schoss sich der VfB Bretten II gegen den SV Oberderdingen den Frust von der Seele. So durfte Dominic Prüfer von einem 12:1-Kantersieg berichten: „Die beiden Niederlagen haben wir gut verdaut und auch gut aufgearbeitet. Gegen Oberderdingen haben wir wieder sehr viel richtig gemacht und ein tolles Spiel abgeliefert. Man muss allerdings dazu sagen, dass sich der Gegner kaum gewehrt hat und wir frei aufspielen konnten. Das hohe Ergebnis sollten wir deshalb auch nicht überbewerten. Besonders gefreut hat mich, dass wir neun verschiedenen Torschützen hatten und jeder Spieler zu seinem Einsatz gekommen ist. Sehr gut für die Moral und das Selbstbewusstsein in der Mannschaft.“

Damit tritt der VfB II gut gerüstet die kurze Fahrt nach Dürrenbüchig an. Dort will Prüfer die nächsten Zähler holen: „Gegen Dürrenbüchig wollen wir natürlich an die gute Leistung anknüpfen und wieder Punkte holen. Dass es dort nicht einfach ist zu gewinnen, haben wir in der Vergangenheit schon öfters erfahren. Ich erwarte auf jeden Fall einen sehr unangenehmen Gegner, der uns nichts schenken wird.“

PROGNOSE:

Mit einem Kantersieg ist Bretten II wieder in die Punkte gekommen und wird daher auch in Dürrenbüchig als klarer Favorit antreten. Für den TSV wäre ein Remis schon ein großer Erfolg.