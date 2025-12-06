Kellerduell zum Jahresabschluß

In letzten Kreisliga-Spiel der Jahres am Sonntag, den 07. Dezember 2025 um 14.00 Uhr, hat Tabellenschlußlicht SV Kosova die Chance, sich für die bittere Niederlagen gegen den SF Schledehausen vom vergangenen Spieltag zu revanchieren. In dem Spiel drehte der SF Schledehausen das Spiel beim Stand von 1:2 durch zwei Tore von Jonas Henke in der Nachspielzeit zum viel umjubelten 3:2-Erfolg.

Der SF Schledehausen kann sich mit einem Sieg gegen den SV Kosova mit einem Neunpunkte-Polster beruhigt in die Winterpause verabschieden. Der SV Kosova konnte unter seinem neuen Trainer Florim Osmanaj in den letzten Spielen überzeugen. Der Rückstand zum rettenden Ufer ist allerdings beachtlich. Angesetzt ist das Spiel auf dem Nebenplatz auf der Sportanlage Klushügel.