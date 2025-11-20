Kellerduell wird »nicht mit Taktik, sondern Mentalität entschieden«

Der TSV Nürnberg-Buch empfängt am Freitagabend den TSV 1860 Weißenburg zu einem richtungsweisenden Duell im Tabellenkeller der Landesliga Nordost. Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf, beide sehnen sich nach einem lange ausgebliebenen Dreier – und beide gehen mit klaren Botschaften ihrer Verantwortlichen in dieses wichtige Spiel.

Der TSV Nürnberg-Buch geht als Tabellensiebzehnter in das Duell und steht unter Druck, denn mit erst zwölf Punkten aus 19 Spielen wird der Abstand auf die rettenden Plätze zunehmend größer. Die knappe 0:1-Niederlage in Unterreichenbach war dabei symptomatisch für die aktuelle Lage: engagiert, stabil, aber erneut ohne Ertrag. „Wir trainieren sehr gut, und auch die Stimmung ist trotz der Tabellensituation sehr gut“, betont Sportleiter Matthias Leibold. Er verweist darauf, dass Buch zuletzt gegen Bruck und Unterreichenbach keineswegs unterlegen war, jedoch zu wenig klare Abschlüsse kreiert. Für die letzten Wochen vor der Winterpause gibt er die Marschroute vor: „In den letzten drei Spielen wollen wir noch einmal alles geben, da es gegen zwei direkte Konkurrenten geht und wenn möglich ordentlich punkten, damit man mit guter Hoffnung in die Wintervorbereitung gehen kann. Losgehen muss es damit auf heimischem Gelände am Freitag gegen Weißenburg.“

Weißenburg reist als Tabellenfünfzehnter an und konnte sich zuletzt durch ein spätes 1:1 gegen die SG Quelle Fürth zumindest ein kleines Erfolgserlebnis sichern. Nachdem die Mannschaft in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel fand, zeigte sie Moral und belohnte sich in der Schlussphase. Trainer Marco Fabritius fordert genau diese Haltung jetzt auch in Buch ein: „Wir wollen endlich mal wieder einen Dreier feiern. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um da die drei Punkte zu holen.“ Er erwartet ein intensives Duell: „Freitagabend in Buch – Abstiegskampf. Spiele werden da nicht mit Taktik, sondern mit Mentalität entschieden.“ Sein Team sei „maximal vorbereitet“, heiß und gewillt, sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen.

Beide Teams sprechen offen darüber, dass dieses Spiel eine große Gelegenheit ist, vor der Winterpause noch einmal entscheidend zu punkten. Während Buch zuhause unbedingt den Anschluss wiederherstellen will, setzen die Gäste aus Weißenburg auf physische Präsenz und mannschaftliche Geschlossenheit. Die Voraussetzungen deuten auf ein enges, intensives und kampfbetontes Duell hin – ganz im Stil eines klassischen Flutlicht-Spiels im Abstiegskampf.



