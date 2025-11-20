 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligavorschau
Darf der TSV Nürnberg-Buch (in rot) am Wochenende endlich wieder jubeln?
Darf der TSV Nürnberg-Buch (in rot) am Wochenende endlich wieder jubeln? – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfört

Kellerduell wird »nicht mit Taktik, sondern Mentalität entschieden«

Beide Teams brauchen dringend Punkte +++ Buch setzt auf Heimvorteil, Weißenburg auf Mentalität und Wucht

Der TSV Nürnberg-Buch empfängt am Freitagabend den TSV 1860 Weißenburg zu einem richtungsweisenden Duell im Tabellenkeller der Landesliga Nordost. Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf, beide sehnen sich nach einem lange ausgebliebenen Dreier – und beide gehen mit klaren Botschaften ihrer Verantwortlichen in dieses wichtige Spiel.

Der TSV Nürnberg-Buch geht als Tabellensiebzehnter in das Duell und steht unter Druck, denn mit erst zwölf Punkten aus 19 Spielen wird der Abstand auf die rettenden Plätze zunehmend größer. Die knappe 0:1-Niederlage in Unterreichenbach war dabei symptomatisch für die aktuelle Lage: engagiert, stabil, aber erneut ohne Ertrag. „Wir trainieren sehr gut, und auch die Stimmung ist trotz der Tabellensituation sehr gut“, betont Sportleiter Matthias Leibold. Er verweist darauf, dass Buch zuletzt gegen Bruck und Unterreichenbach keineswegs unterlegen war, jedoch zu wenig klare Abschlüsse kreiert. Für die letzten Wochen vor der Winterpause gibt er die Marschroute vor: „In den letzten drei Spielen wollen wir noch einmal alles geben, da es gegen zwei direkte Konkurrenten geht und wenn möglich ordentlich punkten, damit man mit guter Hoffnung in die Wintervorbereitung gehen kann. Losgehen muss es damit auf heimischem Gelände am Freitag gegen Weißenburg.“

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
19:00

Weißenburg reist als Tabellenfünfzehnter an und konnte sich zuletzt durch ein spätes 1:1 gegen die SG Quelle Fürth zumindest ein kleines Erfolgserlebnis sichern. Nachdem die Mannschaft in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel fand, zeigte sie Moral und belohnte sich in der Schlussphase. Trainer Marco Fabritius fordert genau diese Haltung jetzt auch in Buch ein: „Wir wollen endlich mal wieder einen Dreier feiern. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um da die drei Punkte zu holen.“ Er erwartet ein intensives Duell: „Freitagabend in Buch – Abstiegskampf. Spiele werden da nicht mit Taktik, sondern mit Mentalität entschieden.“ Sein Team sei „maximal vorbereitet“, heiß und gewillt, sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen.

Beide Teams sprechen offen darüber, dass dieses Spiel eine große Gelegenheit ist, vor der Winterpause noch einmal entscheidend zu punkten. Während Buch zuhause unbedingt den Anschluss wiederherstellen will, setzen die Gäste aus Weißenburg auf physische Präsenz und mannschaftliche Geschlossenheit. Die Voraussetzungen deuten auf ein enges, intensives und kampfbetontes Duell hin – ganz im Stil eines klassischen Flutlicht-Spiels im Abstiegskampf.

Die weitere Spiele des 21. Spieltags:

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
14:00

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
14:00

Morgen, 19:00 Uhr
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
19:00

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
14:30

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
14:00

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
14:00

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
14:00

