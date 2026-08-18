Kellerduell unter Flutlicht: Boostedt und Gadeland wollen ersten Sieg

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Viel Zeit, die jüngsten Spiele aufzuarbeiten, bleibt beiden Mannschaften nicht. Bereits am Dienstagabend stehen sich der SV Boostedt und der TSV Gadeland gegenüber. Um 19.30 Uhr wird die Begegnung angepfiffen, die als Nachholspiel des ersten Spieltags geführt wird. Für beide Teams geht es darum, nach einem schwierigen Saisonstart möglichst schnell Boden gutzumachen.

Besonders der SV Boostedt hat etwas gutzumachen. Die Mannschaft von Trainer Dennis Bruhn musste zuletzt beim SV Peissen eine deutliche 3:8-Niederlage hinnehmen. Dabei gerieten die Gäste bereits nach zehn Minuten in Rückstand und lagen zur Pause mit 1:5 zurück.

Die größere Belastung liegt dabei zunächst auf den Schultern der Boostedter. Drei Spiele, drei Niederlagen und 5:12 Tore bedeuten derzeit den 16. und letzten Tabellenplatz. Gadeland hat aus drei Begegnungen einen Punkt geholt und liegt mit 5:8 Treffern auf Rang 13. Ein Sieg würde also für beide Seiten deutlich mehr bedeuten als nur drei zusätzliche Zähler.

Die Voraussetzungen waren allerdings alles andere als ideal. Wegen der Hochzeit von Tobias Fanasch reiste Boostedt nach eigenen Angaben mit einem dezimierten Kader an. Die zahlreichen Umstellungen machten sich bemerkbar. Der SV sprach anschließend selbst davon, mehrfach „eiskalt erwischt“ worden zu sein.

Immerhin zeigte die Mannschaft auch offensiv Lebenszeichen. Jesko Werner traf in der zweiten Hälfte doppelt. Zuvor war Boostedt bereits durch ein Eigentor von Rasmus Laurent Hinrichsen zum zwischenzeitlichen 1:3 gekommen. An der klaren Niederlage änderte das freilich nichts.

Gadeland schöpft Mut aus der Aufholjagd in Bordesholm

Beim TSV Gadeland dürfte die Stimmung nach dem vergangenen Wochenende eine andere sein. Die Mannschaft von Trainer Sven Jacob erkämpfte sich beim favorisierten TSV Bordesholm ein 3:3 und sammelte damit ihren ersten Saisonpunkt.

Dabei sah es zunächst erneut nach einem enttäuschenden Nachmittag aus. Ein Eigentor von Fabio Jörg Trottenberg brachte Bordesholm in Führung, ehe die Gastgeber noch vor der Pause auf 2:0 erhöhten.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Gadeland jedoch Moral. Der eingewechselte Canny Stefan Winterstein verkürzte in der 49. Minute, nur eine Minute später glich Goran Bradonjic aus. Als Bradonjic in der 53. Minute erneut traf, hatte Gadeland die Begegnung innerhalb von nur vier Minuten sogar vollständig gedreht.

Zum ersten Saisonsieg reichte es dennoch nicht. Fried Joris Wollenteit erzielte in der 80. Minute den 3:3-Endstand. Der Punkt dürfte den Gästen trotzdem Auftrieb geben – vor allem die Reaktion nach dem 0:2-Rückstand.

Damit treffen nun zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt vollkommen unterschiedliche Spielverläufe erlebt haben. Boostedt muss nach acht Gegentoren vor allem defensiv wieder Stabilität finden. Gadeland wiederum will beweisen, dass die starke Phase in Bordesholm mehr war als nur ein kurzes Aufflackern.

Auch tabellarisch besitzt die Begegnung einiges an Bedeutung. Boostedt könnte mit dem ersten Saisonsieg den Anschluss an die Mannschaften unmittelbar davor herstellen. Gadeland würde mit drei Punkten den Tabellenkeller zunächst verlassen und den positiven Eindruck aus Bordesholm bestätigen.

Für Spannung ist damit gesorgt: Der SV braucht nach drei Niederlagen dringend ein Erfolgserlebnis, der TSV reist mit neu gewonnenem Selbstvertrauen an. Gerade in einem frühen Kellerduell kann ein Sieg schnell dafür sorgen, dass sich die Blickrichtung in der Tabelle grundlegend verändert.

Spieldaten: SV Boostedt – TSV Gadeland, Dienstag, 18. August 2026, 19.30 Uhr, Nachholspiel des 1. Spieltags der Kreisliga Westküste Mitte.