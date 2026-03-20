Kellerduell unter Druck: Wolfsburg empfängt Wetschen zum Abstiegsduell

Ausgangslage vor dem Spieltag Die tabellarische Situation verleiht der Begegnung besondere Brisanz. Lupo Martini Wolfsburg steht mit acht Punkten aus 19 Spielen auf Rang 15 und weist mit 18:46 Toren weiterhin erhebliche Defensivprobleme auf. Der Rückstand auf den rettenden Bereich ist bereits deutlich, wodurch jeder Punktgewinn zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der TSV Wetschen rangiert mit zwölf Punkten aus 16 Spielen auf Platz 14 und liegt damit nur vier Zähler vor Wolfsburg. Auch die Gäste kämpfen um den Klassenerhalt, haben jedoch im Vergleich eine bessere Ausgangsposition. Ein Auswärtserfolg würde den Abstand weiter vergrößern und Wolfsburg zusätzlich unter Druck setzen.

Rückblick auf das Hinspiel Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften verlief klar zugunsten des TSV Wetschen. Beim 3:0-Erfolg setzte sich Wetschen durch Treffer von Bors (45.+3), Kürble (56.) und Raskopp (73.) deutlich durch. Wolfsburg offenbarte dabei vor allem in der Defensive Schwächen, die auch im weiteren Saisonverlauf ein wiederkehrendes Problem blieben. Formkurve und Spielrhythmus Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Partie. Während Lupo Martini Wolfsburg zuletzt zumindest punktuell Stabilisierung erkennen ließ, bleibt die Gesamtsituation angespannt. Die Mannschaft muss insbesondere defensiv konstanter agieren und gleichzeitig die vorhandenen Offensivchancen effizient nutzen.