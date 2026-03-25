Kellerduell unter Druck: Türkspor will Abstand schaffen

– Foto: Clemens Budde

Der SV Türkspor Bad Oldesloe tritt am Mittwochabend (20 Uhr) im Nachholspiel des 20. Spieltags beim TuS Hartenholm an. Für beide Mannschaften geht es im direkten Duell um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Während Türkspor mit 25 Punkten auf Rang zehn steht, kämpft Hartenholm als Vierzehnter (17 Punkte) um den Anschluss.

Trainer Patrick Matysik stellt sich auf schwierige Bedingungen ein: „Es droht ein Kampfspiel zu werden, in dem wir gut daran tun, uns weitestgehend herauszuhalten.“ Gleichzeitig fordert er die nötige Präsenz in den entscheidenden Momenten: „Klar müssen wir mit der richtigen Einstellung da sein und in den entscheidenden Zweikämpfen zupacken.“

Die Gastgeber mussten zuletzt eine 0:2-Niederlage beim SC Rönnau hinnehmen und stehen damit weiter unter Druck. Türkspor hingegen konnte am vergangenen Spieltag mit einem 3:1-Erfolg gegen den SV Todesfelde II ein wichtiges Erfolgserlebnis verbuchen und reist mit etwas Rückenwind an.

Neben der physischen Komponente sieht Matysik auch die spielerischen Anforderungen als Herausforderung. „Trotzdem müssen wir im Rahmen der Möglichkeiten im Bezug auf die Platzverhältnisse, Spielweise des Gegners und dem Druck der Tabellensituation unser Bestes geben, fußballerisch zu überzeugen.“

Das Hinspiel dürfte dabei als Warnung dienen: Damals unterlag Türkspor trotz drei eigener Treffer mit 3:4. Entsprechend ist die Partie auch eine Chance zur Revanche.

Für Türkspor geht es darum, sich weiter vom unteren Tabellenbereich abzusetzen. Ein Auswärtssieg könnte den Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrößern, während Hartenholm dringend Punkte benötigt, um im Tabellenkeller nicht weiter zurückzufallen.