Kellerduell und Verfolger: Vier Bezirksligisten sitzen nach

Zum Abschluss des Jahres stehen in den Bezirksligen in Württmberg vor der Winterpause noch ein paar Nachholpartien an. Dabei rollt der Ball in den Bezirksligen im Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern. FuPa gibt die Übersicht.
Zum Kellerduell kommt es am Sontnag in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Bei den TSF Dornhan trifft dann der Fünfzehnte auf den Vierzehnten und beide Teams brauchen dringend Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Ottenbronn kann mit einem Sieg gleich drei Ränge gut machen. Dornhan hat nach dem Abstieg aus der Landesliga noch Probleme sich zu stabilisieren, will nun aber zum Jahresabschluss einen Heimdreier.
Als Favorit geht der SV Dotternhausen in sein Heimspiel gegen die SGM Bösingen/Beffendorf. Die Gäste stehen auf Rang 14 und haben aktuell elf Zähler Rückstand auf die Hausherren. Dotternhausen will mit einem Heimsieg den Anschluss nach oben wahren. Zum Relegationsrang fehlt dem SVD vor dem Nachholspiel fünf Punkte. Die SGM kann gleich drei Plätze gut machen.
