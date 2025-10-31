Kellerduell ums Überleben – Denklingen trifftt auf Geiselbullach

Denklingen – Der November ist seit eh und je der Monat der großen Sehnsucht. Nachdem fast den ganzen Sommer und Herbst hindurch gespielt wurde, wünschen sich die Kicker endlich den Winter und die dazu gehörige Pause herbei. Schließlich sehnt sich der Körper nach Entspannung und Erholung. In Denklingen müssen sie sich von solchen Gedanken jedoch freimachen.

Die Bilanz nach der Hinrunde ist eine einzige Katastrophe. Zwölf Punkte aus 15 Begegnungen sorgen für die schwächste Halbserie, die der Verein für Leibesübungen jemals gespielt hat, seit er der Bezirksliga Süd angehört. Weil die Ausbeute so mager ist, hat Christoph Schmitt seinen Kickern vorerst erboten, von langen Abenden am Kaminfeuer zu träumen. „Sich zurücklehnen und warten, dass endlich Winterpause ist, darf keiner“, stellt der Trainer klar.

Deshalb richtet sich der Fokus auf die drei letzten Herausforderungen in diesem Jahr. Am Sonntag (14 Uhr) steht das Kellerduell gegen den TSV Geiselbullach auf dem Programm. Dann folgt beim Letzten in Wolfratshausen die nächste Abstiegspartie. Schluss machen die Denklinger Mitte November nach dem Heimspiel gegen den SV Untermenzing, wenn nicht vorher das Wetter das Fußballspielen im Freien beendet.

Nach Lage der Dinge sind neun Punkte Pflicht, damit sich das Konto noch vor dem Dezember richtig füllt. „Wir haben es uns selbst eingebrockt, dass wir unten drinnen stehen“, sagt Schmitt. „Da müssen wir selbst sehen, wie wir da unten heraus kommen.“ Im Idealfall schaffen es seine Akteure bis zum Saisonende noch auf dem elften Platz, der ein weiteres Jahr in der Bezirksliga garantiert. Dazu müssten sie aus den ausstehenden 15 Spielen noch um die 28 Punkte holen.

Ausfall von Ried schmerzt noch immer

Eine überaus schwierige Aufgabe. Denn noch immer hat die Offensive des VfL ihre Durststrecke nicht beendet. Zwölf Tore haben die Denklinger in der Hinrunde erzielt. Nur der BCF Wolfratshausen (10) ist noch harmloser. „Das ist bisher unser großes Manko gewesen“, gibt Schmitt zu.

Allerdings kann er sich keine Stürmer schnitzen, und Simon Ried kehrt erst im Frühjahr aus seiner Verletzung zurück. Wie sehr der Goalgetter seiner Mannschaft fehlt, zeigt die Tatsache, dass Ried immer noch die interne Torschützenliste mit vier Buden anführt, obwohl er Mitte August sein letztes Spiel für den VfL bestritten hat. Bis er wieder richtig fit ist, kann Schmitt nur hoffen, dass seine Abwehr wie bisher dicht hält und vorne irgendwie mal ein Ball reinfällt.

Im Hinspiel gab‘s ein 1:1

Mehr bleibt dem Coach auch nicht gegen den TSV Geiselbullach übrig. In der Hinrunde haben die Denklinger dem Aufsteiger auf dessen Platz ein 1:1 abgetrotzt. Im Nachhinein erwies sich dieses Remis als zu wenig, denn der VfL ließ gerade gegen die Teams aus der Abstiegszone zu viele Punkte liegen. Auch der TSV kriselt weiter vor sich hin, auch wenn der Neuling zuletzt gegen Penzberg und Bad Heilbrunn nicht verloren hat.

Fürs Duell zwischen dem Drittletzten und dem Vorletzten kann Schmitt wieder auf Michael Stahl zurückgreifen, dessen Sperre abgelaufen ist. Damit gewinnt der Trainer eine Alternative für die Defensive. Die Probleme im Angriff lassen sich dagegen erst einmal nicht lösen, weshalb die Sehnsucht nach einem Stürmer größer ist als die nach der Winterpause.