Wollen in der A-Liga oben dranbleiben: Der SSC Burg II und Niklas Kilian (li.) haben Niederroßbach zu Gast, Sören Weis und die SG Seelbach/Scheld reisen zum TuS Driedorf. (©Lorenz Pietzsch)

Kellerduell steigt in Langenaubach Teaser KLA DILLENBURG: +++ Der TuSpo Beilstein II reist in der Fußball-A-Liga Dillenburg zum SSV Langenaubach. Haushoher Favorit ist Spitzenreiter SSV Allendorf in Fleisbach bei der SG Sinn/Hörbach +++

DILLENBURG - Der Fußballsonntag in der A-Liga Dillenburg beginnt für Gastgeber SG Eschenburg II und SV Eisemroth bereits um 13 Uhr. Um 15 Uhr geht es mit fünf Partien weiter, unter anderem steht das Kellerduell zwischen dem SSV Langenaubach und TuSpo Beilstein II an. Primus Allendorf reist als haushoher Favorit zur SG Sinn/Hörbach. Um 16 Uhr erwartet der SSC Burg II den FC Niederroßbach.