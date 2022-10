Kellerduell siegreich gestaltet

Am Sonntag gastierten wir beim SV Aufbau Großkmehlen. Bei schönstem Herbstwetter und angenehmen Temperaturen wurde das Spiel pünktlich um 14 Uhr von Schiedsrichter Marcel Domann angepfiffen. Ein klassisches Kellerduell. Der Gastgeber noch ohne Punkt am Tabellenende und wir mit 3 Zählern mehr auf Platz 11.

Mit dem Anpfiff übernahmen wir sofort die Initiative und hatten mehr Spielanteile, während sich Großkmehlen auf Defensivarbeit und auf Konter konzentrierte. Überwiegend durch Standards kamen wir auch zu der ein oder anderen Halbchance. Es dauerte bis zur 24. Spielminute, ehe ein lang geschlagener Ball von P. Pakolat auf T. Stecklina erlaufen werden konnte und nach einem kurzen Haken zum verdienten 1:0 im Tor untergebracht wurde. Danach plätscherte das Spiel ein wenig vor sich hin und wurde geprägt durch harte aber faire Zweikämpfe im Mittelfeld. So ging es mit einer absolut verdienten Führung in die Kabine. Nach dem Anpfiff zur 2. Halbzeit dann ein anderes Bild. Der Gastgeber mutiger und offensiver. In Minute 60 mit der Chance zum Ausgleich. Der Schuss allerdings zu zentral, so dass D. Schulz im Tor unserer Elf keine Mühe hatte diesen zu parieren. Das Spiel stand nun auf der Kippe. Großkmehlen stärker und wir dagegen immer wieder mit dem ein oder anderen gefährlichen Vorstoß. In der 74. Spielminute dann die Entscheidung. Der zuvor frisch eingewechselte M. Pakolat setzte sich in seiner 2. Aktion im Spiel 2 mal stark auf der rechten Seite durch, lief bis zur Grundlinie und bediente M. Balke an der Strafraumkante der zum 2:0 vollstreckte. Das war die Vorentscheidung und gleichzeitig das Endergebnis. Am Ende und über 90 Minuten gesehen ein völlig verdienter Sieg auch wenn der Gastgeber Mitte der 2. Halbzeit sich durchaus den Ausgleich verdient hätte. Zu erwähnen wäre noch das es trotz der Brisanz und der Stimmung der Heimzuschauer ein absolut faires Spiel mit nur insgesamt einer gelben Karte war.