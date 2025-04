Kellerduell Schafhausen vs. Porz: "Dann haben wir ganz gute Karten"

Wenn am Mittwochabend in der Mittelrheinliga Union Schafhausen und die SpVg Porz aufeinandertreffen, dann ist die Tabellenkonstellation eindeutig: Schlusslicht gegen Drittletzten, 16 Punkte gegen 23 – ein klassisches Abstiegsduell, bei dem es für beide Mannschaften um mehr als drei Punkte geht. Für Schafhausen könnte eine Niederlage gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Abschied aus der Liga sein, während sich Porz mit einem Sieg in Richtung rettendes Ufer bringen könnte.