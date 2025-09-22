Kellerduell ohne Sieger - Tiefenbach kassiert Ausgleich in der 91.Min.

Zum Lokalderby bei sommerlichen Temperaturen trafen der Vorletzte Tiefenbach und das Schlusslicht Kronwinkl aufeinander. Beide Teams brauchten unbedingt einen Sieg. Von Beginn an übernahmen die Grünweißen das Kommando und hatten enorm viel Ballbesitz, während die Gäste sehr darum bemüht waren den Ball vom eigenem 16er fernzuhalten. 45 Minuten lang neutralisierten sich beide Teams - die Gastgeber konnten trotz ca. 80 % Ballbesitz kaum Torgefahr austrahlen und hatten bei einem Pfostentreffer der Gäste sogar noch Glück nicht 0-1 im Rückstand zu liegen. Im 2. Durchgang waren es erneut die Grünweißen die versuchten den Treffer zu machen, doch Mühlbauer und Gargano konnten TW Weber nicht bezwingen. In der 65. Min war es dann aber soweit, als sich Hirschmüller über aussen wunderbar durchsetzte und den frei stehenden Knipser Soffietti bediente der aus kurzer Distanz mühelos einnicken konnte. Tiefenbach hatte eigentlich alles im Griff und die 3 Punkte schon fest eingeplant aber in der 91. Min. glückte Staudinger per Sonntagsschuß das nicht mehr für möglich gehaltene 1-1. Für Tiefenbach erneut ein bitteres Ergebnis, da man sich definitiv mehr verdient hätte. Aber so ist der Fussball und Tiefenbach muss sich vorwerfen lassen, dass sie einfach das 2-0 nicht nachgelegt haben, dann wäre ein stark verunsicherter Gegner sicher nicht mehr zurückgekommen. Nun heisst es bereits am Samstag um 13 Uhr (Anstosszeit geändert) gegen Weihmichl/Neuhausen erneut alles abzurufen um endlich wieder 3 Punkte im so engem Rennen um den Klassenerhalt einzufahren.