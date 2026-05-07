Kellerduell mit Signalwirkung: „Wir wollen das Momentum mitnehmen"

Die Ausgangslage ist klar: Während der MTV mit einem weiteren Erfolg die Distanz zur Abstiegszone vergrößern könnte, benötigt die Eintracht-Reserve dringend Zähler, um den Anschluss nicht zu verlieren. Entsprechend groß dürfte die Intensität auf der Meesche werden.

Es ist eines der richtungsweisenden Spiele dieses 29. Spieltags in der Oberliga Niedersachsen: Der Tabellenzwölfte MTV Wolfenbüttel (35 Punkte) empfängt am Samstag die U23 von Eintracht Braunschweig, die mit 32 Punkten direkt dahinter auf Rang 13 liegt.

Dogan fordert nun, den positiven Trend fortzusetzen: „Wir wollen das Momentum mitnehmen, selbstbewusst auftreten und auf Sieg spielen.“

Die Gastgeber gehen mit neuem Selbstvertrauen in die Begegnung. Nach dem überzeugenden 2:1-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten Heeslinger SC hat sich die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan im Abstiegskampf in eine bessere Ausgangsposition gebracht.

Der Trainer erwartet allerdings einen spielstarken Gegner. Die Braunschweiger verloren zuletzt zwar mit 1:2 gegen den BSV Rehden, verfügen aber weiterhin über große offensive Qualität. Das Hinspiel entschied die Eintracht deutlich mit 5:2 für sich, angeführt von einem Viererpack von Buljubasic.

„Das ist eine spielstarke Mannschaft, die auch jeden schlagen kann. Das wissen wir, und da müssen wir natürlich gewappnet sein“, sagte Dogan.

Für Wolfenbüttel wird es darauf ankommen, die zuletzt gezeigte Aggressivität gegen den Ball und das schnelle Umschaltspiel erneut auf den Platz zu bringen. Bereits in Heeslingen überzeugte der MTV mit hoher Laufbereitschaft und mutigem Pressing.

Dogan erwartet erneut ein kampfbetontes Spiel: „Wir müssen schon gucken, dass wir unser Spiel spielen und das Tempo hoch halten. Es wird ein interessantes und intensives Spiel.“

Mit Blick auf die Tabelle besitzt die Partie für beide Mannschaften große Bedeutung. Der MTV könnte sich mit einem Heimsieg weiter von den unteren Rängen absetzen, während die Braunschweiger U23 im direkten Duell Boden gutmachen will.