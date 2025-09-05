Kellerduell mit Signalwirkung

Am Sonntag trifft Schlusslicht Osnabrücker SC (12. Platz, 0 Punkte) auf die SpVg Aurich II (8. Platz, 2 Punkte). Beide Teams warten noch auf ihren ersten Saisonsieg und wollen den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen. Für Osnabrück geht es darum, nach zwei deutlichen Niederlagen endlich Zählbares einzufahren, während die Gäste ihre Entwicklung als Aufsteiger fortsetzen möchten.

Der Osnabrücker SC ist nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt und ohne Torerfolg. In den bisherigen Partien setzte es klare Niederlagen, zuletzt ein 0:8 bei Schwefingen/Union Meppen. Trainer Philipp Mennemann fordert deshalb Geduld und Disziplin: „Aufgrund der Ergebnisse erwarte ich einen sehr disziplinierten Gegner. Für uns gilt es, geduldig zu sein und Lösungen zu finden.“

Die SpVg Aurich II rangiert mit zwei Unentschieden auf Platz acht und konnte bisher immerhin defensiv überzeugen, wartet aber ebenfalls noch auf den ersten Sieg. „Als Aufsteiger mit einer sehr jungen Mannschaft können wir mit den bisherigen Spielen zufrieden sein – Schritt für Schritt gewöhnen wir uns an die höhere Intensität in der neuen Liga“, sagt Trainer Jan Feldkamp.

Beide Trainer sehen die Partie als richtungsweisend. Mennemann betont: „Nach dem suboptimalen Saisonstart gilt es für uns, Intensität auf den Platz zu bringen und in unsere Qualitäten zu vertrauen. Drei Punkte sind für uns extrem wichtig, um nicht komplett in den Tabellenkeller zu rutschen.“ Feldkamp hingegen blickt optimistisch nach vorn: „Jetzt gilt es, die Erfahrungen aus den letzten Spielen umzusetzen, um erfolgreich als Sieger vom Platz zu gehen.“