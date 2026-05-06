Kellerduell mit klarer Bedeutung: Peine empfängt Wenden

Im Nachholspiel des 16. Spieltags trifft der abstiegsbedrohte VfB Peine auf den FC Wenden. Vor dem direkten Duell im Tabellenkeller steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel – die Ausgangslage ist eng, der Druck entsprechend hoch.
Die Tabelle der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 zeigt vor der Partie eine klare Konstellation: Wenden rangiert mit 26 Punkten aus 22 Spielen auf Platz zwölf, Peine folgt mit 22 Zählern aus 23 Partien auf Rang 14. Der Abstand beträgt damit vier Punkte.
Für Peine bietet sich im Heimspiel die Möglichkeit, den Rückstand zu verkürzen und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu wahren. Wenden hingegen kann sich mit einem Auswärtssieg weiter von der Gefahrenzone absetzen.
Das Hinspiel endete mit einem klaren 4:1-Erfolg für Wenden. Die Partie war früh entschieden, als die Gastgeber bereits in der Anfangsphase zwei Treffer vorlegten und damit die Richtung vorgaben.
Auch die jüngsten Ergebnisse sprechen nicht für eine stabile Form beider Mannschaften. Peine unterlag zuletzt dem Tabellenführer Lehndorfer TSV mit 2:4 und zeigte dabei erneut defensive Schwächen. Wenden hingegen kassierte eine deutliche 1:5-Niederlage beim TSV Germania Lamme und reist ebenfalls mit einer klaren Niederlage im Rücken an.
Mit 66 Gegentoren stellt Peine eine der anfälligsten Defensiven der Liga. Wenden weist mit 54 Gegentreffern ebenfalls Schwächen in diesem Bereich auf. Entsprechend dürfte die Stabilität gegen den Ball eine zentrale Rolle im direkten Duell spielen.
Gleichzeitig haben beide Mannschaften in der Offensive gezeigt, dass sie in der Lage sind, Tore zu erzielen – allerdings fehlte zuletzt die Konstanz.
Das Nachholspiel besitzt für beide Teams eine hohe Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf. Für Peine geht es darum, die Ausgangslage im Abstiegskampf zu verbessern und den Druck auf die Konkurrenz zu erhöhen.
Wenden kann mit einem Erfolg einen wichtigen Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld machen und den Abstand nach unten vergrößern.
Die Rollen sind vor dem Anpfiff verteilt, aber nicht eindeutig. Wenden geht als leicht favorisierte Mannschaft in die Partie, während Peine im eigenen Stadion auf eine Reaktion setzen muss.
Angesichts der Tabellensituation und der bisherigen Ergebnisse ist ein umkämpftes Spiel zu erwarten, in dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden könnten.