Kellerduell mit klarer Bedeutung

Die Ausgangslage ist eindeutig: Wetschen rangiert mit 22 Punkten auf Platz 14 und benötigt im Saisonendspurt dringend Zähler. Der FC Verden 04 steht mit 34 Punkten auf Rang 10 und verfügt über ein komfortableres Polster, hat zuletzt jedoch an Konstanz vermissen lassen.

Für den TSV Wetschen steht am 2. Mai 2026 ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf an. Mit dem FC Verden 04 gastiert ein direkter Konkurrent im unteren Tabellenmittelfeld, der sich seinerseits weiter von den gefährdeten Plätzen absetzen möchte.

Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Eindrücken aus den vergangenen Spielen in die Partie. Der TSV Wetschen musste sich zuletzt in einem torreichen Spiel spät mit 3:4 beim TuS Bersenbrück geschlagen geben und verpasste es, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr TSV Wetschen Wetschen FC Verden 04 FC Verden 15:00 PUSH

Der FC Verden 04 wartet ebenfalls auf ein Erfolgserlebnis. Nach einem 0:0 gegen den BSV Rehden folgte eine 0:1-Niederlage im direkten Duell derselben Mannschaft. Die Offensive blieb dabei ohne Torerfolg.

Das erste Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison entschied der FC Verden 04 klar für sich. Beim 3:1-Erfolg setzte sich Verden bereits früh ab und kontrollierte die Partie über weite Strecken. Wetschen gelang erst in der Schlussphase der Anschlusstreffer.

Die Partie war zudem von einer Roten Karte gegen Wetschen geprägt, während Verden sogar einen Foulelfmeter ungenutzt ließ.

Schlüsselspiel im Saisonendspurt

Für den TSV Wetschen hat die Begegnung eine hohe Bedeutung. Gegen einen direkten Konkurrenten im erweiterten Tabellenkeller bietet sich die Möglichkeit, den Rückstand zu verkürzen und neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt zu schöpfen.

Der FC Verden 04 hingegen wird darauf bedacht sein, seine Position im gesicherten Mittelfeld zu stabilisieren und den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter auszubauen.

Das Duell verspricht ein intensives Spiel mit klarer Zielsetzung auf beiden Seiten. Während Wetschen auf den Heimvorteil setzt, steht für Verden die Absicherung der eigenen Tabellenlage im Fokus.