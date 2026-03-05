Kellerduell mit hoher Bedeutung

Im Fokus steht am kommenden Spieltag das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Braunschweig II (12., 21 Punkte) und TSV Wetschen (14., 12 Punkte). Für beide Teams hat die Partie unmittelbare Bedeutung im Abstiegskampf.

Der Kampf um den Klassenerhalt prägt derzeit das Bild in der unteren Tabellenhälfte der Oberliga Niedersachsen. Während 1. FC Germania Egestorf-Langreder (1., 38 Punkte) und SV Atlas Delmenhorst (2., 35 Punkte) an der Spitze um die Meisterschaft konkurrieren, versuchen mehrere Mannschaften im Tabellenkeller, den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld zu halten.

Die U23 von Eintracht Braunschweig geht mit einer klaren Niederlage in die Partie. Am vergangenen Spieltag unterlag die Mannschaft beim FC Verden 04 (11., 22 Punkte) deutlich mit 1:4.

Mit 36 erzielten Treffern gehört die Offensive der Eintracht zu den torgefährlicheren Teams im unteren Tabellenbereich. Gleichzeitig verdeutlichen 44 Gegentore die defensive Anfälligkeit, die im weiteren Saisonverlauf zum entscheidenden Faktor werden könnte.

Wetschen mit knapper Niederlage gegen Spitzenteam

Auch der TSV Wetschen musste zuletzt eine Niederlage hinnehmen. Gegen den Heeslinger SC (4., 32 Punkte) unterlag der Aufsteiger knapp mit 2:3.

Mit zwölf Punkten rangiert Wetschen derzeit auf Rang 14 und steht damit im direkten Abstiegskampf. Für den Aufsteiger ist jeder Punktgewinn von hoher Bedeutung, um den Abstand zu den vor ihm platzierten Mannschaften zu verkürzen.

Offensivreiches Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften verlief torreich. Beim 4:3-Erfolg des TSV Wetschen entwickelte sich eine offene Begegnung mit zahlreichen Offensivaktionen. Raskopp, Bors, Kozin und Kürble trafen für die Gastgeber, während Laatsch, Mazzone und Schlothauer für Braunschweig erfolgreich waren.

Für Braunschweig bietet sich im Heimspiel die Möglichkeit, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Wetschen wiederum könnte mit einem Auswärtserfolg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.