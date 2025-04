Kellerduell mit Endspielcharakter

Bereits um 12:00 trifft die TSG Weinheim auf den ASC Neuenheim. Ein furioser Start, wie am vergangenen Wochenende, könnte den Neuenheimern in die Karten Spielen. Weinheimer fing sich zuletzt ebenfalls ein sehr frühes Gegentor und fand anschließend nicht ins Spiel. Druck hat in dieser Partie nur der Gast. Den Anatomen sitzt TS Mosbach nach wie vor im Nacken.