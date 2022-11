Kellerduell mit eindeutigem Ergebnis

Das Spiel des Tabellendrittletzten gegen den Tabellenletzten hatte einen Gewinner: der Tabellenletzte!

Die Tettnanger Spielerinnen starteten denkbar ungünstig in die Party, die man natürlich in dieser Konstellation – und den vorausgegangenen Spielleistungen gewinnen wollte. Genau dieses Vorhaben hatte auch die Mannschaft aus Bellamont und erwischte einen perfekten Start. In der 16. Sekunde stand es – zur Verwunderung und Überraschung aller – 0:1 durch Vanessa Gapp, die einen Querpass über die linke Seite unbedrängt zur Führung verwandelte.

In der ersten Halbzeit gestaltete sich das Spiel ausgeglichen, ohne dass ein Team die optische Überlegenheit erlangen konnte. Einige vielversprechende Chancen im Wechsel auf beiden Seiten wurden von den Abwehrreihen oder beiden Torhüterinnen geklärt.

Die Elf nahm sich in der Halbzeit nochmal vor, den Ausgleich zu erzielen und bestenfalls in Führung zu gehen. Allerdings veränderte die Einwechslung von Kerstin Schneider das Spielgeschehen zugunsten der Gegnerinnen. Schneider strotzte vor Spiellaune und wirbelte die Tettnanger Abwehrbemühungen mit ihrer agilen Spielweise durcheinander. Folglich erzielte sie in der 51. Minute das 0:2. Doch die jungen Tettnanger Spielerinnen gaben nicht auf, erspielten sich immer wieder Chancen und drängten auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang auch in der 59. Minute durch Mittelstürmerin Sophie Gresser, die nach einem einstudierten Spielzug über die rechte Angriffsseite über Hannah Pfeiffer und Cara Schneider den genau getimten Querpass sicher verwandelte.