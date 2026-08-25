Kellerduell mit Derby-Brisanz: Eutin wartet weiter auf den ersten Sieg

– Foto: Ismail Yesilyurt

Vier Spiele, ein Punkt und bereits drei Niederlagen: Für Eutin 08 ist der Start nach dem Abstieg in die Landesliga Holstein schwierig verlaufen. Am Dienstag um 19.30 Uhr bietet sich im Nachholspiel des 2. Spieltags die nächste Gelegenheit, den ersten Sieg einzufahren. Zu Gast ist die SVG Pönitz, die als Aufsteiger mit der gleichen Punkteausbeute ebenfalls im Tabellenkeller steht.

„Ein Derby hat immer eine ganz besondere Brisanz. Gerade mit Blick auf die Tabelle wissen wir, wie wichtig dieses Spiel für beide Mannschaften ist“, sagt Eutins Trainer Ulf Schnoor. Seine Mannschaft soll dabei vor allem in den Übergangsmomenten konsequenter agieren. „Den Fokus legen wir auf unser Umschaltspiel, sowohl mit als auch gegen den Ball. Wir werden in diesen Situationen wach, konsequent und zielstrebig sein.“

Die Ausgangslage verleiht dem Nachbarschaftsduell zusätzliche Bedeutung. Eutin belegt mit 6:11 Toren Rang 13, Pönitz folgt bei einem Torverhältnis von 6:16 unmittelbar dahinter. Auch der SC Rönnau hat auf Platz 15 einen Punkt. Lediglich der TSV Lägerdorf steht noch ohne Zähler am Tabellenende.

Neun Gegentore am vergangenen Wochenende

Beide Mannschaften gehen mit einer Niederlage in das Derby. Eutin verlor beim FC Dornbreite Lübeck eine torreiche Partie mit 4:5. Dabei hatte Tim Schüler die Gäste zunächst in Führung gebracht, ehe Dornbreite das Spiel noch vor der Pause drehte und nach 63 Minuten bereits mit 5:2 führte. Eutin kam durch ein Tor von Davin Polikeit und einen Doppelpack von Finn-Luca Anders noch einmal heran, der Ausgleich gelang jedoch nicht mehr.

Noch deutlicher fiel die Niederlage der Pönitzer aus. Die SVG unterlag zu Hause dem SV Türkspor Bad Oldesloe mit 0:4. Bereits in der ersten Minute geriet der Aufsteiger durch Luca Störmer in Rückstand, nach 28 Minuten stand es 0:3. Adrian Matysik traf zweimal.

Schnoor sieht seine Mannschaft trotz der bislang ausbleibenden Ergebnisse auf dem richtigen Weg. „Die Intensität in den Spielen und im Training ist da, die Mannschaft arbeitet sehr engagiert und entwickelt sich enorm weiter“, sagt der Trainer. Entscheidend ist nun, dass sich dies auch im Ergebnis niederschlägt: „Jetzt wollen wir diese positive Entwicklung auch im Derby auf den Platz bringen und alles daransetzen, den ersten Dreier einzufahren.“

Für beide Teams ist das Nachholspiel damit eine Gelegenheit, sich zunächst aus der unmittelbaren Abstiegszone zu lösen. Der Sieger würde auf vier Punkte kommen und den Anschluss an die davor liegenden Mannschaften herstellen. Für Eutin geht es darüber hinaus darum, nach dem Abstieg und vier sieglosen Partien erstmals in der neuen Liga einen Sieg zu feiern.