Kellerduell mit Brisanz: OSC empfängt Harderberg

Wenn der Osnabrücker SC am Wochenende den SV Harderberg empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in der Tabelle im unteren Bereich stehen und dringend Zählbares brauchen. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie für beide Teams.

Beim Tabellenletzten aus Osnabrück liegt der Fokus vor allem auf der eigenen Entwicklung. Trainer Philipp Mennemann betont: „Für Sonntag gilt jetzt das Gleiche für den Rest der Saison. Es geht für uns einfach darum, dass wir uns gut verkaufen, dass wir ein gutes Spiel machen. Dass wir uns vielleicht auch mal für eine ordentliche Leistung mit einem Punkt belohnen, mit Toren belohnen.“ Trotz der klaren Niederlage im letzten Spiel gegen Aurich habe seine Mannschaft bereits Ansätze gezeigt: „Auch wenn sie im Endeffekt verdient gewonnen haben, haben wir uns bis zum Ende gewehrt. Und das möchte ich auch am Wochenende sehen, dass wir 90 Minuten versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und dann werden wir mal gucken, wie weit wir damit kommen.“

Die Gäste aus Harderberg reisen als Tabellenneunter an und erwarten einen hochmotivierten Gegner. Trainer Patric Hagedorn rechnet mit einer intensiven Begegnung: „Ich glaube, zum Wochenende kann man sagen, wir erwarten einen sehr, sehr motivierten Gegner. Wir erwarten ein sehr, sehr motiviertes Umfeld auch beim OSC. Also eine Mannschaft, die sich nicht damit zufrieden geben wird, wo sie gerade in der Tabelle steht und auch mit dem Hinspielergebnis nicht.“

Hagedorn stellt seine Mannschaft auf ein emotionales Spiel ein: „Deswegen denke ich, wird es alles in allem eine sehr, sehr hitzige Partie, die viel verspricht.“ Gleichzeitig sieht er sein Team vorbereitet und in der Pflicht, nach zuletzt wechselhaften Leistungen eine Reaktion zu zeigen: „Wir sind gewappnet, wir haben uns darauf eingestellt und unsere Lehren auch aus dem Hinspiel gezogen. Wir wollen – gerade mit Blick auf die letzten Ligaspiele – jetzt liefern.“

Beide Teams eint damit ein ähnliches Ziel: eine engagierte Leistung über die volle Spielzeit. Während der OSC auf den ersten Erfolg nach zuletzt ordentlichen Auftritten hofft, will Harderberg den Abstand nach unten vergrößern. Die Voraussetzungen für ein intensives Duell sind gegeben.