Kellerduell mit Bedeutung: Ahlerstedt empfängt Delmenhorst

Die Frauen-Oberliga Niedersachsen West hält am 9. Spieltag ein richtungsweisendes Duell bereit: Der SV Ahlerstedt/Ottendorf empfängt den TV Jahn Delmenhorst. Beide Mannschaften stehen nach durchwachsenen Wochen unter Druck – Ahlerstedt möchte sich im Mittelfeld festsetzen, während Delmenhorst nach wie vor auf den ersten Dreier der Saison wartet.
Für die Gäste ist die Partie eine weitere wichtige Standortbestimmung. Trainer Daniel Prause sieht seine Mannschaft zwar gut vorbereitet, die Favoritenrolle aber eher beim Gegner: „Ich erwarte tatsächlich einen Gegner auf Augenhöhe. Sie stehen einen Platz vor uns, haben mehr Punkte als wir, aber eben auch zwei Spiele mehr. Wenn man sich die Ergebnisse von Ahlerstedt anguckt, glaube ich schon, dass da ein Gegner auf Augenhöhe kommt.“
Delmenhorst reist dennoch mit Selbstvertrauen an. „Wir haben in den vergangenen Spielen taktische Disziplin, Moral und Kampfgeist gezeigt. Wenn wir diese Elemente vereinen, sind wir für keine Mannschaft in dieser Liga leicht zu spielen“, betonte Prause. Mit fast vollem Kader, hoher Trainingsintensität und viel Motivation geht sein Team ins Auswärtsspiel: „Wir fahren mit absolut breiter Brust hin, haben mega Bock. Die Mädels brennen ohne Ende, und ich glaube, dass sich im Moment kein Gegner darauf freut, gegen uns zu spielen.“
Auch Ahlerstedts Trainer Benjamin Saul erwartet ein intensives und kampfbetontes Spiel. „Wir nehmen jedes Spiel sehr ernst und wollen Punkte holen – auch jetzt am Wochenende gegen Delmenhorst. Es ist natürlich ein Kellerduell, und wir wollen alles dafür tun, die drei Punkte in Ahlerstedt zu behalten“, sagte er.
Gleichzeitig warnte Saul vor Nachlässigkeiten: „Wir wissen ganz genau, wenn wir in dieser Liga einmal pennen, wird das gnadenlos ausgenutzt. Einen Rückstand hinterherlaufen ist nicht so toll. Deswegen wollen wir versuchen, die Null zu halten und unser Spiel aufzubauen.“
Ahlerstedt rangiert derzeit mit neun Punkten auf Platz acht, während Delmenhorst mit vier Zählern aus sechs Partien im Tabellenkeller steckt. Beide Mannschaften haben in den vergangenen Wochen immer wieder gute Ansätze gezeigt, allerdings fehlte es an Konstanz und Durchschlagskraft.
Die Partie verspricht Spannung: Zwei Teams auf Augenhöhe, beide mit dem klaren Willen, ihre Position im Tabellenbild zu verbessern – und mit Trainern, die Disziplin, Leidenschaft und volle Konzentration als Schlüssel zum Erfolg sehen.