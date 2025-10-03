– Foto: Andreas LITZE Richter

Kellerduell mit Bedeutung: Ahlerstedt empfängt Delmenhorst Beide Teams hoffen auf den Befreiungsschlag – Ahlerstedt will die Punkte zuhause behalten, Delmenhorst rechnet sich Chancen auf den ersten Sieg aus.

Am kommenden Sonntag treffen in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West der SV Ahlerstedt/Ottendorf und der TV Jahn Delmenhorst aufeinander. Während Ahlerstedt im Tabellenmittelfeld bleiben möchte, sucht Delmenhorst weiterhin nach dem ersten Saisonsieg.

Die Frauen-Oberliga Niedersachsen West hält am 9. Spieltag ein richtungsweisendes Duell bereit: Der SV Ahlerstedt/Ottendorf empfängt den TV Jahn Delmenhorst. Beide Mannschaften stehen nach durchwachsenen Wochen unter Druck – Ahlerstedt möchte sich im Mittelfeld festsetzen, während Delmenhorst nach wie vor auf den ersten Dreier der Saison wartet.



So., 05.10.2025, 12:30 Uhr SV Ahlerstedt/Ottendorf Ahlerstedt/O TV Jahn Delmenhorst TV Jahn 12:30 PUSH

Für die Gäste ist die Partie eine weitere wichtige Standortbestimmung. Trainer Daniel Prause sieht seine Mannschaft zwar gut vorbereitet, die Favoritenrolle aber eher beim Gegner: „Ich erwarte tatsächlich einen Gegner auf Augenhöhe. Sie stehen einen Platz vor uns, haben mehr Punkte als wir, aber eben auch zwei Spiele mehr. Wenn man sich die Ergebnisse von Ahlerstedt anguckt, glaube ich schon, dass da ein Gegner auf Augenhöhe kommt.“ Delmenhorst reist dennoch mit Selbstvertrauen an. „Wir haben in den vergangenen Spielen taktische Disziplin, Moral und Kampfgeist gezeigt. Wenn wir diese Elemente vereinen, sind wir für keine Mannschaft in dieser Liga leicht zu spielen“, betonte Prause. Mit fast vollem Kader, hoher Trainingsintensität und viel Motivation geht sein Team ins Auswärtsspiel: „Wir fahren mit absolut breiter Brust hin, haben mega Bock. Die Mädels brennen ohne Ende, und ich glaube, dass sich im Moment kein Gegner darauf freut, gegen uns zu spielen.“