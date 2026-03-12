Kellerduell Mamer – Rosport im Fokus

Erst vor einer guten Woche standen sich Mamer und Rosport im Pokal gegenüber – Foto: Andjelko Markulin

Rodange empfängt bereits am Samstag ein klar favorisiertes Mondorf zum Auftakt des 21.Spieltages im Oberhaus. An der Rollenverteilung ändert auch die jüngste Niederlage der Badestädter nichts. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Das Nachbarduell zwischen Racing und Hesperingen, das ebenfalls am Samstag über die Bühne geht, deutet sich im Vergleich spannender an. Nur ein Punkt trennt beide Teams unten in der Tabelle, der Trend spricht leicht zugunsten des Fusionsvereins aus der Hauptstadt. Unser Tipp: Heimsieg.

Am Sonntag

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr US Hostert Hostert FC Progrès Niederkorn Progrès 16:00 PUSH

Hostert empfängt als eines der besten Teams der vergangenen Wochen ein Niederkorn, das weiter mit Problemen in Sachen Ergebniskonstanz zu kämpfen hat. Doch auch bei den Grünewäldern stotterte der Motor in den vergangenen Woche ein wenig. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng FC UNA Strassen Strassen 16:00 live PUSH

Aufsteiger Käerjeng steht gegen den Tabellenzweiten Strassen vor einer Herkulesaufgabe. Die Gastgeber können jedoch nach zwei Siegen in Serie mit breiter Brust in dieses Duell gehen, auch weil es dem auf dem Papier als stärker einzuschätzenden FC Una im neuen Jahr noch an Ergebniskonstanz fehlt. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen Union Titus Petingen Titus 16:00 live PUSH

Alles andere als ein Bisser Heimsieg gegen Schlusslicht Petingen käme einer mittelgroßen Überraschung gleich. Dies liegt an den leicht unterschiedlichen Formkurven beider Teams sowie deren Zusammensetzungen, vor allem aber daran, dass bei der Union Titus schon wieder ein Trainerwechsel erfolgte. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer FC Victoria Rosport Rosport 16:00 PUSH

Ein wegweisendes Spiel im Tabellenkeller bestreiten das aufstrebende Mamer (14., 19 Punkte) und Victoria Rosport (11., 23). Es kommt zu dem zur Gelegenheit auf eine Revanche für die Gastgeber, die Mitte vergangener Woche im Pokal an gleicher Stelle gegen denselben Gegner verloren. In der Liga lässt die Formkurve Vorteile auf Seiten Mamers erkennen. Ob die Ankündigung, dass Rosports Trainer Martin Forkel nach der Saison aufhören wird, wohl neue Kräfte freisetzen wird? Man wird es Sonntagabend wissen. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr FC Jeunesse Canach Canach F91 Düdelingen Düdelingen 16:00 live PUSH

Canach konnte schon das eine oder andere Topteam der Liga ärgern. Am Sonntag bietet sich im Heimspiel gegen F91 Düdelingen die nächste Gelegenheit dazu. Es dürfte klar sein, dass der Tabellendritte beim Siebten und Aufsteiger eigentlich Favorit sein sollte. Die Punkteausbeute 2026 ist bei beiden aber in etwa gleich. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen AS Jeunesse Esch Jeunesse 16:00 live PUSH