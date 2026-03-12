Kellerduell Mamer – Rosport im Fokus

Am Samstag
Rodange empfängt bereits am Samstag ein klar favorisiertes Mondorf zum Auftakt des 21.Spieltages im Oberhaus. An der Rollenverteilung ändert auch die jüngste Niederlage der Badestädter nichts. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Das Nachbarduell zwischen Racing und Hesperingen, das ebenfalls am Samstag über die Bühne geht, deutet sich im Vergleich spannender an. Nur ein Punkt trennt beide Teams unten in der Tabelle, der Trend spricht leicht zugunsten des Fusionsvereins aus der Hauptstadt. Unser Tipp: Heimsieg.
Am Sonntag
Hostert empfängt als eines der besten Teams der vergangenen Wochen ein Niederkorn, das weiter mit Problemen in Sachen Ergebniskonstanz zu kämpfen hat. Doch auch bei den Grünewäldern stotterte der Motor in den vergangenen Woche ein wenig. Unser Tipp: Unentschieden.
Aufsteiger Käerjeng steht gegen den Tabellenzweiten Strassen vor einer Herkulesaufgabe. Die Gastgeber können jedoch nach zwei Siegen in Serie mit breiter Brust in dieses Duell gehen, auch weil es dem auf dem Papier als stärker einzuschätzenden FC Una im neuen Jahr noch an Ergebniskonstanz fehlt. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Alles andere als ein Bisser Heimsieg gegen Schlusslicht Petingen käme einer mittelgroßen Überraschung gleich. Dies liegt an den leicht unterschiedlichen Formkurven beider Teams sowie deren Zusammensetzungen, vor allem aber daran, dass bei der Union Titus schon wieder ein Trainerwechsel erfolgte. Unser Tipp: Heimsieg.
Ein wegweisendes Spiel im Tabellenkeller bestreiten das aufstrebende Mamer (14., 19 Punkte) und Victoria Rosport (11., 23). Es kommt zu dem zur Gelegenheit auf eine Revanche für die Gastgeber, die Mitte vergangener Woche im Pokal an gleicher Stelle gegen denselben Gegner verloren. In der Liga lässt die Formkurve Vorteile auf Seiten Mamers erkennen. Ob die Ankündigung, dass Rosports Trainer Martin Forkel nach der Saison aufhören wird, wohl neue Kräfte freisetzen wird? Man wird es Sonntagabend wissen. Unser Tipp: Unentschieden.
Canach konnte schon das eine oder andere Topteam der Liga ärgern. Am Sonntag bietet sich im Heimspiel gegen F91 Düdelingen die nächste Gelegenheit dazu. Es dürfte klar sein, dass der Tabellendritte beim Siebten und Aufsteiger eigentlich Favorit sein sollte. Die Punkteausbeute 2026 ist bei beiden aber in etwa gleich. Unser Tipp: Unentschieden.
Das nominelle Spitzenspiel bestreiten Leader und Meister Differdingen und Jeunesse Esch. Aber: satte zwanzig Punkte trennen die Kontrahenten und auf Platz 6 steckt der Rekordmeister eigentlich im Abstiegskampf. Ob und wie die „jungen Wilden“ aus Esch ausgerechnet die oft eiskalten Differdinger ärgern können, bleibt fraglich. Unser Tipp: Heimsieg.
