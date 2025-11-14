Kellerduell in Wickrathhahn, Rheindahlen will nachlegen

Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Die Liga steuert auf den 14. Spieltag zu. Im Kellerduell treffen der FC Blau-Weiß Wickrathhahn und der SV Schelsen aufeinander - beide Teams wollen den so wichtigen Dreier holen. Zudem muss der Liga-Primus Rheydter SV gegen den Verfolger ASV Süchteln II ran und will mit einem Sieg den Abstand vergrößern. Das sind die Spiele des 14. Spieltags:
Den Anfang des Spieltags machen der SV Otzenrath und die Sportfreunde Neersbroich. Während die Otzenrather am vergangenen Spieltag nicht ran mussten, verloren die Sportfreunde ihr Heimspiel bitter mit 1:2 gegen Odenkirchen und verpassten es somit am Tabellenführer aus Rheydt dran zu bleiben. Der Zweitplatzierte hat durch die Pleite aktuell ganze acht Punkte Rückstand auf die Spitze. Um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen muss wieder ein Sieg für Neersbroich her. Doch die Aufgabe gegen den punktgleichen Drittplatzierten aus Otzenrath wird hart, denn der SV spielt eine starke Saison. Der Sieger des Duells würde sich den zweiten Rang schnappen.
Einen Tag später bekommen es die Red Stars Mönchengladbach mit dem wieder erstarkten SC Rheindahlen zu tun. Nach zwei Niederlagen in Serie holten sich die Gäste mit Erfolgen gegen Liedberg und Schelsen wichtige sechs Zähler und verabschiedeten sich somit zunächst einmal von der roten Zone. Mit einem dritten Sieg in Folge könnten die Rheindahlener bis auf den siebten Rang springen. Die Hausherren warten derweil seit fünf Liga-Partien auf einen Punktgewinn und verlieren allmählich den Anschluss an das rettende Ufer. Für Red Stars muss wieder etwas Zählbares her um die Hoffnung am Leben zu halten.
Ebenfalls am Samstag treffen die Spvg Odenkirchen II und der TuS Liedberg aufeinander. Beide Mannschaften scheinen sich wieder gefangen zu haben nach harten Wochen. Während die Liedberger seit vier Spielen ungeschlagen sind, konnten die Odenkirchener ihren Lauf von sieben sieglosen Duellen mit einem Dreier in Neersbroich beenden. Somit setzte die SpVg ein wichtiges Zeichen im Tabellenkeller und distanzierte sich zeitgleich von den direkten Abstiegsplätzen. Für Liedberg geht es darum, die aktuell starke Serie fortzusetzen, während die Heimmannschaft eine starten will.
Den Sonntag starten dann der ASV Süchteln II und der Rheydter SV. Durch den souveränen Erfolg gegen Korschenbroich am vergangenen Spieltag setzte sich Rheydt noch weiter von der Konkurrenz ab und besitzt nun einen Vorsprung von acht Punkten auf den Zweitplatzierten aus Neersbroich. Die vergangenen sechs Pflichtspiele gewann der SV allesamt. Für Süchteln wird es am kommenden Spieltag darum gehen, diese Serie zu unterbrechen. Gut drauf ist der ASV allerdings nicht, denn die vergangenen drei Liga-Spiele verloren die Süchtelner und rutschten dadurch auf den vierten Rang ab. Mit einem Erfolg könnten die Hausherren jedoch wieder ein Wörtchen mitreden im Kampf um die Spitze.
Weiter geht es mit dem Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Wickrathhahn und dem SV Schelsen. Beide Teams stehen nur knapp vor den direkten Abstiegsplätzen. Zudem feierten beide Mannschaften bisher nur einen Dreier. Während den FC nur drei Punkte vom letzten Tabellenplatz trennen, liegen zwischen dem SV und dem Tabellenende fünf Zähler. Im direkten Aufeinandertreffen wollen beide Vereine den zweiten Triumph der Saison feiern und somit ein Zeichen im unteren Tabellendrittel setzen. Der Gewinner der Begegnung würde sich zunächst von der roten Zone absetzen.
Die letzte Partie des Spieltags bestreiten der Polizei SV Mönchengladbach und die DJK Hehn. Die Hehner verloren in einem torreichen Spiel mit 2:5 gegen Neuwerk am vergangenen Spieltag und blieben somit im Tabellenkeller. Der kommende Gegner aus Gladbach verspielte in den vergangenen zwei Liga-Partien jeweils eine Führung und musste sich daher mit zwei Remis zufrieden geben. Durch die Unentschieden verpasste der Polizei SV den Sprung auf Rang Zwei. Eine mögliche Führung wollen die Hausherren im Duell mit Hehn über die Zeit bringen um ein paar Plätze in der Tabelle gut zu machen. Für die DJK wäre ein Sieg gleichbedeutend mit dem Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller.