Kellerduell in Wickrathhahn, Rheindahlen will nachlegen

Ebenfalls am Samstag treffen die Spvg Odenkirchen II und der TuS Liedberg aufeinander. Beide Mannschaften scheinen sich wieder gefangen zu haben nach harten Wochen. Während die Liedberger seit vier Spielen ungeschlagen sind, konnten die Odenkirchener ihren Lauf von sieben sieglosen Duellen mit einem Dreier in Neersbroich beenden. Somit setzte die SpVg ein wichtiges Zeichen im Tabellenkeller und distanzierte sich zeitgleich von den direkten Abstiegsplätzen. Für Liedberg geht es darum, die aktuell starke Serie fortzusetzen, während die Heimmannschaft eine starten will.

Den Sonntag starten dann der ASV Süchteln II und der Rheydter SV. Durch den souveränen Erfolg gegen Korschenbroich am vergangenen Spieltag setzte sich Rheydt noch weiter von der Konkurrenz ab und besitzt nun einen Vorsprung von acht Punkten auf den Zweitplatzierten aus Neersbroich. Die vergangenen sechs Pflichtspiele gewann der SV allesamt. Für Süchteln wird es am kommenden Spieltag darum gehen, diese Serie zu unterbrechen. Gut drauf ist der ASV allerdings nicht, denn die vergangenen drei Liga-Spiele verloren die Süchtelner und rutschten dadurch auf den vierten Rang ab. Mit einem Erfolg könnten die Hausherren jedoch wieder ein Wörtchen mitreden im Kampf um die Spitze.

Weiter geht es mit dem Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Wickrathhahn und dem SV Schelsen. Beide Teams stehen nur knapp vor den direkten Abstiegsplätzen. Zudem feierten beide Mannschaften bisher nur einen Dreier. Während den FC nur drei Punkte vom letzten Tabellenplatz trennen, liegen zwischen dem SV und dem Tabellenende fünf Zähler. Im direkten Aufeinandertreffen wollen beide Vereine den zweiten Triumph der Saison feiern und somit ein Zeichen im unteren Tabellendrittel setzen. Der Gewinner der Begegnung würde sich zunächst von der roten Zone absetzen.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV DJK Hehn DJK Hehn 15:30 PUSH