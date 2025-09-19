Kellerduell in Wermelskirchen, Berghausen trifft auf beste Offensive

Für die Sorgenkinder der Liga steht ein heißes Duell bevor: Die SG Hackenberg ist zu Gast beim SV Wermelskirchen. Die Zweitvertretung des DV Solingen bekommt es mit bislang starken Velbertern zu tun. Und die beste Offensive der Liga trifft auf das defensiv anfällige Team des SSV Berghausen. Das ist der sechste Spieltag!
Für den SSV Berghausen lief bislang vor allem eine Sache nicht: die Defensivarbeit. Das wird den SV Solingen und seinen Trainer Erdim Soysal mit Sicherheit freuen, denn seine Mannschaft stellt die beste Offensive der Liga und findet sich folgerichtig auf dem zweiten Platz wieder. Ganz weit vorne dabei: Max Niklas Zäh. Mit elf Scorern mischt er die Liga ordentlich auf und gehört zu den Besten seiner Klasse. Das weiß der SSV besonders gut, denn vor zwei Jahren hat er sie selbst regelrecht in die Bezirksliga geschossen. Damals konnte er 47 Scorer in 31 Spielen markieren. Vor seinem Ex-Club wird er auch am Sonntag sicherlich keinen Halt machen. Die Schwarz-Orangen werden defensiv umstellen müssen, um dem Solinger Offensiv-Wall entgegenzuwirken.
Die SG Hackenberg gastiert am Sonntag (21. September, 15 Uhr) beim SV Wermelskirchen. Wirklich viel unterscheidet die beiden Mannschaften nicht: bisher ohne Sieg, beide nur einen Punkt gesammelt, und sie stehen auf den direkten Abstiegsplätzen. Der einzige Unterschied ist wohl, dass die SG im vergangenen Jahr noch in der Kreisliga A gespielt hat. Der SVW wird vermutlich eine etwas breitere Brust haben als der Kontrahent aus Hackenberg, denn sie haben als einzige Mannschaft dem Spitzenreiter einen Punkt entlocken können. Fraglich, ob das ausschlaggebend für ein Kellerduell sein wird. Sicher ist aber, dass ein hitziges Spiel zu erwarten ist, in dem sich beide Mannschaften mit Sicherheit nichts schenken werden.
7. Spieltag
Do., 25.09.25 19:45 Uhr SC Reusrath - Cronenberg
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr HSV Langenf. - Richrath
So., 28.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - BV Gräfrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Germania - Jugoslavija
So., 28.09.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Berghausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - DV Solingen II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria - RW Wülfrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr Hackenberg - Vohwinkel
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Solingen - Türkgücü Vel
8. Spieltag
So., 05.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Hackenberg
So., 05.10.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - SC Reusrath
So., 05.10.25 15:00 Uhr Cronenberg - SSVg Velbert II
So., 05.10.25 15:00 Uhr Jugoslavija - HSV Langenf.
So., 05.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Ronsdorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr Richrath - SC Viktoria
So., 05.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV 09/35 W
So., 05.10.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr Berghausen - SSV Germania