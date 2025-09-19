Kellerduell in Wermelskirchen, Berghausen trifft auf beste Offensive

Für den SSV Berghausen lief bislang vor allem eine Sache nicht: die Defensivarbeit. Das wird den SV Solingen und seinen Trainer Erdim Soysal mit Sicherheit freuen, denn seine Mannschaft stellt die beste Offensive der Liga und findet sich folgerichtig auf dem zweiten Platz wieder. Ganz weit vorne dabei: Max Niklas Zäh. Mit elf Scorern mischt er die Liga ordentlich auf und gehört zu den Besten seiner Klasse. Das weiß der SSV besonders gut, denn vor zwei Jahren hat er sie selbst regelrecht in die Bezirksliga geschossen. Damals konnte er 47 Scorer in 31 Spielen markieren. Vor seinem Ex-Club wird er auch am Sonntag sicherlich keinen Halt machen. Die Schwarz-Orangen werden defensiv umstellen müssen, um dem Solinger Offensiv-Wall entgegenzuwirken.

Kellerduell in Wermelskirchen