Kellerduell in Weddel, Meisterkandidaten in der Fremde gefordert

Zwei Zweitvertretungen treffen sich in Lamme, wo die heimische Germania auf den Lehndorfer TSV trifft. Zuletzt gewann Lamme vier direkte Duelle in Serie, zwei davon in der aktuellen Saison. In der Liga 2:0 und im Pokal erst nach Elfmeterschießen, wo Lehndorf gezeigt hat, dass man ebenbürtig ist.