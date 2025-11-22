Kellerduell in Wanfried – überwintert SGHU in der Abstiegszone?

Begegnung der Formstarken

Sandershausen ist nach sechs Siegen in Serie in Topform und will seine Tabellenposition behaupten. Wolfsanger trotz Verletzungssorgen seit fünf Spielen ungeschlagen, reist aber als Außenseiter zum Spitzenreiter. Die Gäste müssen geschlossen auftreten, um die stabile TSG-Defensive ernsthaft zu gefährden. Ob das Spiel stattfindet, entscheidet eine Platzbesichtigung morgen um 11:00 Uhr.

Ähnlich furios wie im Hinspiel?

Morgen, 14:30 Uhr TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe TSV Rothwesten Rothwesten 14:30 PUSH

Wilhelmshöhe will nach zwei Heimsiegen in Folge den nächsten Schritt im Abstiegskampf gehen und die knappe 4:5-Hinspielniederlage wettmachen. Rothwesten reist als Tabellenzehnter an, nachdem zuletzt zwei Spiele verloren gingen. Beide Teams benötigen Punkte, um ihre Positionen zu festigen.

Kreisduell zum Abschluss

Reinhardshagen peilt im Kreisduell den neunten Saisonsieg an und könnte seine starke Heimbilanz weiter ausbauen. Die Gäste stehen als Tabellenvierzehnter deutlich unter Druck, wollen aber nach der 2:6-Pleite gegen Baunatal eine Reaktion zeigen. Für die Breunaer SG wäre bereits ein Punktgewinn ein Erfolg. Wieder zu alter Form finden

Die SG hat sich zuletzt mit zwei Auswärtsremis zurückgemeldet und will nun im Heimspiel jeden Zähler für den Klassenerhalt nutzen. Bosporus möchte nach zwei Niederlagen in Serie wieder angreifen und seinen Platz im oberen Tabellendrittel behaupten. Das 2:5 aus dem Hinspiel ist für die Gastgeber zusätzliche Motivation Wiedergutmachung zu betreiben. Die Suche nach Konstanz Morgen, 15:00 Uhr SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben 15:00 PUSH Kaufungen fehlt weiterhin die Konstanz, will aber nach der knappen 2:3-Niederlage in Reinhardshagen den Heimvorteil nutzen. Grebenstein reist mit dem Ziel an, seinen Platz im Spitzenfeld zu festigen und an den 3:1-Erfolg der Vorwoche anzuknüpfen. Die Gäste seien gewarnt vor Kaufungens Konterstärke, besitzen aber eine starke Bilanz aus den letzten direkten Duellen.

Do-or-Die-Spiel?

Morgen, 15:00 Uhr VfL Wanfried VfL Wanfried SV Espenau Espenau 15:00 live PUSH

Im Werrastadion kommt es zum absoluten Kellerduell: Wanfried muss im Kampf um den Ligaerhalt zwingend gewinnen, um den Abstand nicht weiter anwachsen zu lassen. Schlusslicht Espenau reist nach dem 0:3 gegen Holzhausen mit großem Druck an und erwartet ein kampfbetontes Spiel. Bereits das 1:1 im Hinspiel deutete auf ein enges Duell hin. Runder Abschluss

Morgen, 15:30 Uhr FSC 1924 Lohfelden Lohfelden TSV Hertingshausen Hertingshaus 15:30 PUSH