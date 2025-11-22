Kellerduell in Wanfried – überwintert SGHU in der Abstiegszone?

Im Kampf um die Tabellenspitze liefern sich TuSpo Rengershausen und TSG Sandershausen weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während im Tabellenkeller mehrere richtungsweisende Partien anstehen. Der 19. Spieltag bringt Derbys, Abstiegsdramen und echte Härtetests für die Verfolger.
Sandershausen ist nach sechs Siegen in Serie in Topform und will seine Tabellenposition behaupten. Wolfsanger trotz Verletzungssorgen seit fünf Spielen ungeschlagen, reist aber als Außenseiter zum Spitzenreiter. Die Gäste müssen geschlossen auftreten, um die stabile TSG-Defensive ernsthaft zu gefährden. Ob das Spiel stattfindet, entscheidet eine Platzbesichtigung morgen um 11:00 Uhr.
Ähnlich furios wie im Hinspiel?
Wilhelmshöhe will nach zwei Heimsiegen in Folge den nächsten Schritt im Abstiegskampf gehen und die knappe 4:5-Hinspielniederlage wettmachen. Rothwesten reist als Tabellenzehnter an, nachdem zuletzt zwei Spiele verloren gingen. Beide Teams benötigen Punkte, um ihre Positionen zu festigen.
Kreisduell zum Abschluss
Reinhardshagen peilt im Kreisduell den neunten Saisonsieg an und könnte seine starke Heimbilanz weiter ausbauen. Die Gäste stehen als Tabellenvierzehnter deutlich unter Druck, wollen aber nach der 2:6-Pleite gegen Baunatal eine Reaktion zeigen. Für die Breunaer SG wäre bereits ein Punktgewinn ein Erfolg.
Wieder zu alter Form finden
Die SG hat sich zuletzt mit zwei Auswärtsremis zurückgemeldet und will nun im Heimspiel jeden Zähler für den Klassenerhalt nutzen. Bosporus möchte nach zwei Niederlagen in Serie wieder angreifen und seinen Platz im oberen Tabellendrittel behaupten. Das 2:5 aus dem Hinspiel ist für die Gastgeber zusätzliche Motivation Wiedergutmachung zu betreiben.
Die Suche nach Konstanz
Kaufungen fehlt weiterhin die Konstanz, will aber nach der knappen 2:3-Niederlage in Reinhardshagen den Heimvorteil nutzen. Grebenstein reist mit dem Ziel an, seinen Platz im Spitzenfeld zu festigen und an den 3:1-Erfolg der Vorwoche anzuknüpfen. Die Gäste seien gewarnt vor Kaufungens Konterstärke, besitzen aber eine starke Bilanz aus den letzten direkten Duellen.
Do-or-Die-Spiel?
Im Werrastadion kommt es zum absoluten Kellerduell: Wanfried muss im Kampf um den Ligaerhalt zwingend gewinnen, um den Abstand nicht weiter anwachsen zu lassen. Schlusslicht Espenau reist nach dem 0:3 gegen Holzhausen mit großem Druck an und erwartet ein kampfbetontes Spiel. Bereits das 1:1 im Hinspiel deutete auf ein enges Duell hin.
Runder Abschluss
Lohfelden hat sich nach dem Erfolg in Bosporus gefestigt und möchte im letzten Heimspiel des Jahres den Anschluss an Grebenstein halten. Hertingshausen hingegen kehrt nach zwei spielfreien Wochen zurück und will mit frischer Energie wichtige Auswärtspunkte sammeln. Das 3:2 aus der Hinrunde spricht für einen offenen Schlagabtausch.
Spielausfall
Die Partie zwischen dem TSV Holzhausen/Reinhardswald und dem TuSpo Rengershausen wurde witterungsbedingt abgesagt. Ein neuer Termin steht derzeit nicht fest.