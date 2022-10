Kellerduell in Walldorf: Astoria empfängt ,,Elf vom deutschen Eck“

Doch auch für Koblenz wäre ein Sieg in Walldorf Gold wert mit Blick auf die Tabelle. Die Rot-Weissen könnten mit dem Tabellensiebzehnten Hessen Kassel punktetechnisch gleichziehen. Ein Sieg sollte also Pflicht sein, um den Abstand auf das rettende Ufer nicht noch größer werden zu lassen. Mit einer Niederlage wären die Koblenzer ganze sechs Punkte weg von einem Nichtabstiegsplatz. Nach sieben sieglosen Spielen gab es für die „Elf vom deutschen Eck“ am Wochenende erstmalig wieder einen Punkt auswärts beim Aufsteiger SG Barockstadt Fulda. Der eine Punkt sollte der Mannschaft von Oliver Reck im Abstiegskampf nicht genügen, deshalb soll morgen Abend nach neun sieglosen Spielen endlich der erlösende Dreier her. Sicher eine schwere Aufgabe bei der aufstrebenden Astoria, welche mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen wieder zurück in die Spur fand. Am Wochenende gab es einen Lastminute-Sieg gegen den VfB Stuttgart II. Das Ziel beider Mannschaft ist klar, drei Punkte. Die Bilanz aus den letzten Jahren spricht eher für die Walldorfer. So gewann der FCA ganze drei Mal und musste sich lediglich ein Mal geschlagen geben sowie ein Mal die Punkte teilen.