Kellerduell in Vardingholt, Vrasselt motiviert gegen SV Krechting

Nach zwei Niederlagen in Folge hat der SV Vrasselt seine Spitzenposition abgegeben und ist in der Kreisliga A Rees-Bocholt auf den vierten Rang zurückgefallen. Am Freitagabend soll beim SV Krechting die Trendwende eingeleitet werden. Ebenfalls am Freitagabend empfängt Grün-Weiß Vardingholt den SC TuB Mussum. Der noch verlustpunktfreie Spitzenreiter, DJK Rhede, kann am Samstagnachmittag seinen Vorsprung weiter ausbauen - vorausgesetzt es gelingt ein Sieg gegen den FC Olympia Bocholt. Alle anderen Teams sind erst am Sonntag gefordert.