Der SV Vrasselt will zurück in die Erfolgsspur.
Der SV Vrasselt will zurück in die Erfolgsspur. – Foto: Mathis Hollenberg

Kellerduell in Vardingholt, Vrasselt motiviert gegen SV Krechting

Mit zwei durchaus spannenden Partien startet der Spieltag in der Kreisliga A Rees Bocholt am Freitagabend unter Flutlicht.

Nach zwei Niederlagen in Folge hat der SV Vrasselt seine Spitzenposition abgegeben und ist in der Kreisliga A Rees-Bocholt auf den vierten Rang zurückgefallen. Am Freitagabend soll beim SV Krechting die Trendwende eingeleitet werden. Ebenfalls am Freitagabend empfängt Grün-Weiß Vardingholt den SC TuB Mussum. Der noch verlustpunktfreie Spitzenreiter, DJK Rhede, kann am Samstagnachmittag seinen Vorsprung weiter ausbauen - vorausgesetzt es gelingt ein Sieg gegen den FC Olympia Bocholt. Alle anderen Teams sind erst am Sonntag gefordert.

So läuft Spieltag 7

Das sind die Spiele am Freitag

Grün-Weiß Vardingholt - SC TuB Mussum

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
19:30

SV Krechting - SV Vrasselt

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
20:00

Spitzenreiter am Samstag gefordert

DJK Rhede - FC Olympia Bocholt

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
16:00

Diese Partien gibt es am Sonntag

RSV Praest - SV Biemenhorst II

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
15:00

VfR Mehrhoog - TuS Haffen-Mehr

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
15:00live

SV Brünen - PSV Wesel II

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
15:00

TuB Bocholt - SV Bislich

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
15:00

TV Voerde - GSV Suderwick

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
15:15

SV Spellen - VfB Rheingold Emmerich

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
15:15live

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Di., 30.09.25 19:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TuB Bocholt
Do., 02.10.25 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Brünen
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - DJK Rhede
So., 05.10.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Krechting
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TV Voerde
So., 05.10.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - VfR Mehrhoog
So., 05.10.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - RSV Praest
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Spellen

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuS Haffen-Mehr
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr RSV Praest - PSV Wesel II
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - GSV Viktoria Suderwick
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr SV Krechting - FC Olympia Bocholt
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Biemenhorst II
So., 12.10.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Emmerich-Vrasselt
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SC TuB Mussum 1926
So., 12.10.25 15:15 Uhr TV Voerde - SV Brünen
So., 12.10.25 15:15 Uhr SV Spellen - SV Bislich

