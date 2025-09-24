Kellerduell in Vardingholt, Vrasselt motiviert gegen SV Krechting

Nach zwei Niederlagen in Folge hat der SV Vrasselt seine Spitzenposition abgegeben und ist in der Kreisliga A Rees-Bocholt auf den vierten Rang zurückgefallen. Am Freitagabend soll beim SV Krechting die Trendwende eingeleitet werden. Ebenfalls am Freitagabend empfängt Grün-Weiß Vardingholt den SC TuB Mussum. Der noch verlustpunktfreie Spitzenreiter, DJK Rhede, kann am Samstagnachmittag seinen Vorsprung weiter ausbauen - vorausgesetzt es gelingt ein Sieg gegen den FC Olympia Bocholt. Alle anderen Teams sind erst am Sonntag gefordert.
8. Spieltag
Di., 30.09.25 19:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TuB Bocholt
Do., 02.10.25 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Brünen
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - DJK Rhede
So., 05.10.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Krechting
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TV Voerde
So., 05.10.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - VfR Mehrhoog
So., 05.10.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - RSV Praest
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Spellen
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuS Haffen-Mehr
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr RSV Praest - PSV Wesel II
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - GSV Viktoria Suderwick
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr SV Krechting - FC Olympia Bocholt
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Biemenhorst II
So., 12.10.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Emmerich-Vrasselt
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SC TuB Mussum 1926
So., 12.10.25 15:15 Uhr TV Voerde - SV Brünen
So., 12.10.25 15:15 Uhr SV Spellen - SV Bislich