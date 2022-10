Kellerduell in Sorghof: Es geht´s ums nackte Dasein Sowohl Gastgeber SG Sorghof/Vilseck II, als auch Kreisligaabsteiger DJK Ebnath stecken tief im Abstiegskampf und benötigen jeden Punkt

"Abstiegskampf pur" bekommen die Fans am kommenden Wochenende in Sorghof zu sehen, wenn der gastgebende Tabellenvorletzte (13./7) im Kellerduell auf den Schleudersitzinhaber DJK Ebnath (12./11) trifft. Für die Platzherren zählt nur ein Sieg, um den Kontakt zum Relegationsplatz nicht noch größer werden zu lassen. Für die Elf aus dem Fichtelgebirge dagegen heißt es, mit vollem Ertrag den Anschluß an die Ränge im gesicherten Mittelfeld herzustellen. Mit einem neuen Trainer versucht der Träger der Roten Laterne, die SpVgg Neustadt am Kulm (14./6) Schwung in eine hoffentlich bald beginnende Aufholjagd zu bringen. Für Markus Etterer übernimmt Florian Dötsch, der schon beim Auswärtsspiel in Pressath (8./16) hofft, das die Seinen durch den Trainerwechsel neu motiviert werden.

Nichts anderes als einen Dreier hat das Führungstrio am Wochenende auf der Agenda. Spitzenreiter SV Hahnbach (1./37 - gegen den SV Riglasreuth) schlüpft genauso wie der FC Kaltenbrunn (3./34 - gegen die Reserve der Ostler) klar in die Favoritenrolle. Von der Papierform her schwieriger dürfte die Aufgabe für "Vize" FC Edelsfeld (2./34) sein, der sich gegen einen nach dem 0:5 in Eschenbach auf Wiedergutmachung sinnenden SVSW Kemnath (7./19) auf heftige Gegenwehr einstellen kann.