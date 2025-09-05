Kellerduell in Simbach - Pfarrkirchen in der Pflicht

Nach dem teils spektakulären Auftakt in den neunten Spieltag (unter anderem das 5:2 von Kelheim gegen Aiglsbach) unter der Woche finden nun am Wochenende lediglich sechs Partien statt. Da vier der fünf topplatzierten Teams bereits im Einsatz waren, richtet sich der Fokus dieses Mal eher auf die hintere Tabellenregion. Dabei wollen vor allem die krisengeplagten TuS Pfarrkirchen (in Plattling) und TV Geisenhausen (gegen FSV VfB Straubing) wieder in die Erfolgsspur zurück. Auch Schlusslicht ASCK Simbach will sich nach dem ordentlichen Auftritt bei Türk Gücü Straubing endlich wieder mit Punkten belohnen. Der SC Falkenberg empfängt nach dem furiosen 4:0-Derbysieg in Pfarrkirchen den SV Neufraunhofen. Mit unangenehmen Gegnern haben es der FC Ergolding (gegen Sallach) und Türk Gücü Straubing (beim FC-DJK Simbach) zu tun.

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Mit Neufraunhofen haben wir den ersten von nun drei Top-Gegnern vor der Brust, den ich zu den Top 5 der Liga zähle. Es wartet eine Mammutaufgabe auf uns und wir müssen in Punkto Mentalität und Disziplin alles abrufen, um erfolgreich zu sein. Wir müssen defensiv sehr diszipliniert und laufstark alles weg verteidigen und dann nach vorne schauen, welche Situation sich ergeben." Personal: Jakob Frischhut, Maxi Ginghuber und Martin Nagl fallen weiterhin aus. Dafür hat sich der Neuling in dieser Woche mit Isaac Muteba (SpVgg Landshut) noch einen Neuzugang gesichert, der womöglich sein Debüt geben könnte.

Claus Riedi (Sportlicher Leiter SV Neufraunhofen): "Gegen ein sehr gutes Kelheim haben wir völlig zurecht verloren - dafür gibt es zwar Erklärungen, aber keine Ausreden. Natürlich ist der Kader gerade etwas ausgedünnt und viele Spieler sind angeschlagen, aber wir haben immer noch eine gute BZL-Truppe zur Verfügung und die muss in Falkenberg ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt. Wir haben vor jedem Gegner Respekt, aber wir fahren nach Falkenberg, um dort zu gewinnen." Personal: Johannes Körbl kehrt in den Kader zurück. Ansonsten bleibt die Personalsituation unverändert.





Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Der Spielplan beschert uns am Samstag nicht nur die dritte Top-Mannschaft der Liga in Folge, sondern mit Türk Gücu Straubing auch den absoluten Meisterschaftsfavoriten. Wir werden gegen den haushohen Favoriten zwar wie immer alles reinwerfen, aber selbst ein Punktgewinn wäre schon eine faustdicke Überraschung." Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche wohl unverändert. Einzig bei drei Spielern fällt die Entscheidung über einen Einsatz erst kurzfristig.

Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Nach dem sehr intensiven Spiel in Ergolding erwartet uns nun in Simbach ein kompakter Gegner. Die Mannschaft ist seit Jahren eingespielt und hat mit Lieb, Husel, Einhell und Ettengruber sehr erfahrene und super Spieler, die eine starke Achse bilden. Es ist mit die schwierigste Auswärtsaufgabe in dieser Liga. Sie verteidigen kompakt im Bund und sind brutal gefährlich im Umschaltspiel. Trotzdem wollen wir auf Sieg spielen und den Abstand zu Kelheim verringern." Personal: Neben den Langzeitausfällen können auch Ashour Abraham (privat verhindert) und Tobi Knipf (Urlaub) nicht mitwirken.





Nach drei Niederlagen am Stück wartet auf den SV Sallach nun der nächste harte Brocken. – Foto: Alfred Brumbauer







Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nach der packenden Partie gegen Türk Gücü Straubing wartet gleich das nächste Heimspiel gegen Sallach. Der starke Aufsteiger hat sich schnell in der Bezirksliga akklimatisiert und bisher alle Teams aus der Spitzengruppe vor Probleme gestellt. Wir sind also vorgewarnt und wissen, dass wir nicht nachlassen dürfen. Beide Mannschaften haben ihre Zuschauer bisher nicht enttäuscht. Daher hoffen wir wieder auf eine ansprechende Kulisse." Personal: Daniel Bauer ist zurück aus dem Urlaub. Ansonsten sind keine personellen Veränderungen geplant.

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Gegen einen spielstarkes Ergolding wollen wir wieder ein unangenehmer Gegner sein, unsere Fehler minimieren und dadurch versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen." Personal: Außer den langzeitverletzten Timo Singer und Johannes Fürst müssen auch noch Axel Frank (Urlaub) und Isho Kako (privat verhindert) passen.







