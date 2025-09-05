Kellerduell in Simbach - Pfarrkirchen in der Pflicht

Nach dem teils spektakulären Auftakt in den neunten Spieltag (unter anderem das 5:2 von Kelheim gegen Aiglsbach) unter der Woche finden nun am Wochenende lediglich sechs Partien statt. Da vier der fünf topplatzierten Teams bereits im Einsatz waren, richtet sich der Fokus dieses Mal eher auf die hintere Tabellenregion. Dabei wollen vor allem die krisengeplagten TuS Pfarrkirchen (in Plattling) und TV Geisenhausen (gegen FSV VfB Straubing) wieder in die Erfolgsspur zurück. Auch Schlusslicht ASCK Simbach will sich nach dem ordentlichen Auftritt bei Türk Gücü Straubing endlich wieder mit Punkten belohnen. Der SC Falkenberg empfängt nach dem furiosen 4:0-Derbysieg in Pfarrkirchen den SV Neufraunhofen. Mit unangenehmen Gegnern haben es der FC Ergolding (gegen Sallach) und Türk Gücü Straubing (beim FC-DJK Simbach) zu tun.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Mit Neufraunhofen haben wir den ersten von nun drei Top-Gegnern vor der Brust, den ich zu den Top 5 der Liga zähle. Es wartet eine Mammutaufgabe auf uns und wir müssen in Punkto Mentalität und Disziplin alles abrufen, um erfolgreich zu sein. Wir müssen defensiv sehr diszipliniert und laufstark alles weg verteidigen und dann nach vorne schauen, welche Situation sich ergeben."
Personal: Jakob Frischhut, Maxi Ginghuber und Martin Nagl fallen weiterhin aus. Dafür hat sich der Neuling in dieser Woche mit Isaac Muteba (SpVgg Landshut) noch einen Neuzugang gesichert, der womöglich sein Debüt geben könnte.
Claus Riedi (Sportlicher Leiter SV Neufraunhofen): "Gegen ein sehr gutes Kelheim haben wir völlig zurecht verloren - dafür gibt es zwar Erklärungen, aber keine Ausreden. Natürlich ist der Kader gerade etwas ausgedünnt und viele Spieler sind angeschlagen, aber wir haben immer noch eine gute BZL-Truppe zur Verfügung und die muss in Falkenberg ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt. Wir haben vor jedem Gegner Respekt, aber wir fahren nach Falkenberg, um dort zu gewinnen."
Personal: Johannes Körbl kehrt in den Kader zurück. Ansonsten bleibt die Personalsituation unverändert.
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Der Spielplan beschert uns am Samstag nicht nur die dritte Top-Mannschaft der Liga in Folge, sondern mit Türk Gücu Straubing auch den absoluten Meisterschaftsfavoriten. Wir werden gegen den haushohen Favoriten zwar wie immer alles reinwerfen, aber selbst ein Punktgewinn wäre schon eine faustdicke Überraschung."
Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche wohl unverändert. Einzig bei drei Spielern fällt die Entscheidung über einen Einsatz erst kurzfristig.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Nach dem sehr intensiven Spiel in Ergolding erwartet uns nun in Simbach ein kompakter Gegner. Die Mannschaft ist seit Jahren eingespielt und hat mit Lieb, Husel, Einhell und Ettengruber sehr erfahrene und super Spieler, die eine starke Achse bilden. Es ist mit die schwierigste Auswärtsaufgabe in dieser Liga. Sie verteidigen kompakt im Bund und sind brutal gefährlich im Umschaltspiel. Trotzdem wollen wir auf Sieg spielen und den Abstand zu Kelheim verringern."
Personal: Neben den Langzeitausfällen können auch Ashour Abraham (privat verhindert) und Tobi Knipf (Urlaub) nicht mitwirken.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nach der packenden Partie gegen Türk Gücü Straubing wartet gleich das nächste Heimspiel gegen Sallach. Der starke Aufsteiger hat sich schnell in der Bezirksliga akklimatisiert und bisher alle Teams aus der Spitzengruppe vor Probleme gestellt. Wir sind also vorgewarnt und wissen, dass wir nicht nachlassen dürfen. Beide Mannschaften haben ihre Zuschauer bisher nicht enttäuscht. Daher hoffen wir wieder auf eine ansprechende Kulisse."
Personal: Daniel Bauer ist zurück aus dem Urlaub. Ansonsten sind keine personellen Veränderungen geplant.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Gegen einen spielstarkes Ergolding wollen wir wieder ein unangenehmer Gegner sein, unsere Fehler minimieren und dadurch versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen."
Personal: Außer den langzeitverletzten Timo Singer und Johannes Fürst müssen auch noch Axel Frank (Urlaub) und Isho Kako (privat verhindert) passen.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Die Leistung in Straubing war absolut inakzeptabel. Wir sind in sämtlichen Bereichen deutlich unter unseren Möglichkeiten geblieben, wodurch die Niederlage mehr als gerecht war. Umso wichtiger ist es, im nächsten Spiel vor allem die fußballerischen Grundtugenden auf den Platz zu bringen und das Spiel mit mehr Leidenschaft und Einsatz zu füllen. Denn nur so werden wir in dieser Liga bestehen können."
Personal: Definitiv ausfallen werden Denis Chirinciuc, Manuel Ziegler und Moritz Rem.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Gegenüber letzter Woche gilt es auf dem Platz ein anderes Gesicht zu zeigen. Die Niederlage gegen Falkenberg war der absolute Tiefpunkt und dafür gibt es keine Ausreden. Wir erwarten, dass die Grundtugenden auf den Platz gebracht werden, damit wir endlich ein Erfolgserlebnis verzeichnen können."
Personal: Sicher fehlen werden Max Grabow, Tom Berger, Simon Stehr, Christian Zauner und Xaver Birkeneder. Dazu sind noch einige weitere Akteure fraglich.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Im Vergleich zu den letzten Wochen haben wir gegen Türk Gücü Straubing ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Wir haben mutiger gespielt und uns gute Chancen erarbeitet. Leider haben wir diese nicht genutzt, weshalb es dann am Ende auch nicht für etwas Zählbares gereicht hat. Trotzdem bin ich stolz auf die Leistung. Die Intensität, Laufbereitschaft und der Wille der Mannschaft waren deutlich spürbar. Das ist die Basis, auf der wir weiter aufbauen müssen. Ziel ist es nun, gegen Walkertshofen die gute Leistung der vorigen Woche auf den Platz zu bringen und alles für den ersten Heimsieg zu geben."
Personal: Thomas Hofinger, Namik Helic und Felix Zeiler stehen nicht zur Verfügung.
Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Gegen Sallach haben wir den ersten Saisonsieg eingefahren und jetzt wollen wir auch in Simbach gewinnen. Wir können nur eines beeinflussen und das ist unsere Leistung."
Personal: Florian Hermann hat sich in den Urlaub verabschiedet, dafür steht Leander Küfner nach auskuriertem Außenbandriss wieder im Kader. Ansonsten gibt es keine Veränderungen.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Nach der bitteren Niederlage in Langquaid kommt mit dem VfB Straubing eine Mannschaft nach Geisenhausen, der wir Paroli bieten können. Die Mannschaft möchte unbedingt den ersten Heimsieg in der Bezirksliga feiern. Nach sieben Niederlagen hintereinander sehnt sich der ganze Verein nach einem Erfolgserlebnis. Moral und Trainingsbeteiligung sind weiterhin sehr gut. Natürlich wissen wir, dass es immer schwieriger wird, wenn auch gegen Straubing nichts Zählbares geholt wird. Mit den vielen Fans im Rücken werden wir aber mit allen Mitteln versuchen, den Bock jetzt endlich umzustoßen und uns für die couragierten Auftritte entsprechend auch zu belohnen."
Personal: Neben den drei Langzeitausfällen kann auch Tim Buchner (Knieverletzung) nicht auflaufen. Wieder dabei sind dafür Michael Eller und Franz Datzer.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Sonntag geht es für uns nach Geisenhausen - wieder ein Aufsteiger, der nicht so gut in die Saison gestartet ist. In dieser Liga darf man keinen Gegner unterschätzen. Wir wollen an die Zielstrebigkeit aus der letzten Woche im Pokalspiel gegen Künzing und an den 3:1-Heimsieg gegen Plattling anknüpfen und dort weiter punkten. Die junge und neue Truppe findet langsam zusammen. Wir werden von Spiel zu Spiel immer besser und es macht als Trainer richtig Spaß, das zu verfolgen."
Personal: Valentin Kainz, Arjan Lashani und Carlos Kolazar stehen auf der Ausfallliste.