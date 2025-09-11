Kellerduell in Schöningen – Jeddeloh in Hannover gefordert

Am kommenden Wochenende steht der 9. Spieltag in der Regionalliga Nord an. Am Freitag empfängt der SC Weiche Flensburg den SV Drochtersen/Assel und der TuS Blau-Weiß Lohne den VfB Oldenburg. Am Samstag trifft Hannover 96 II auf den SSV Jeddeloh, der FC Eintracht Norderstedt auf den BSV Kickers Emden, der FSV Schöningen auf den FC St. Pauli II und der 1. FC Phönix Lübeck auf den Bremer SV. Am Sonntag gastiert der SV Meppen beim SV Werder Bremen II und Altona 93 beim HSC Hannover.

Weiche Flensburg hat nach vier Niederlagen in Serie mit dem 3:2 gegen den HSV II ein Lebenszeichen gesendet. Nun wartet mit Drochtersen eine ganz andere Hausnummer: Der Tabellendritte schoss Phönix Lübeck beim 4:0 regelrecht aus dem Stadion und ist voll auf Kurs in der Spitzengruppe. Für Flensburg geht es darum, die neu gewonnene Hoffnung zu bestätigen, für Drochtersen um nichts weniger als den Druck auf Oldenburg und Jeddeloh hochzuhalten. ---

Blau-Weiß Lohne kassierte zuletzt eine bittere 2:6-Packung gegen Werder II und steckt im Tabellenkeller fest. Und nun kommt der Tabellenführer: Oldenburg untermauerte mit dem 6:1 gegen HSC Hannover seine Ausnahmestellung, sieben Siege in acht Spielen, 30 Tore. Die Rollen sind klar verteilt, aber gerade solche Spiele bieten Außenseitern Chancen, wenn sie sich mutig wehren. ---

Sa., 13.09.2025, 13:00 Uhr Hannover 96 II SSV Jeddeloh

Der Spitzenreiter der Vorwoche wurde in Meppen mit 0:4 entzaubert und will Wiedergutmachung betreiben. Gegner Hannover 96 II hat nach sieben Spielen 11 Punkte und kann mit einem Erfolg die Führung, im Kampf um das vordere Mittelfeld, verteidigen. Für Jeddeloh geht es um die Antwort auf die herbe Klatsche. ---

Phönix Lübeck musste beim 0:4 in Drochtersen einen herben Dämpfer hinnehmen, bleibt aber als Fünfter in Schlagdistanz zur Spitze. Nun gilt es, gegen den Bremer SV eine Reaktion zu zeigen. Die Gäste kommen mit wenig Toren aus, haben damit aber schon zehn Punkte geholt – zuletzt spielfrei, also ausgeruht. Phönix’ Heimstärke trifft auf Bremens Minimalismus. Für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel. ---