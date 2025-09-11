Kellerduell in Schöningen – Jeddeloh in Hannover gefordert

Am kommenden Wochenende steht der 9. Spieltag in der Regionalliga Nord an. Am Freitag empfängt der SC Weiche Flensburg den SV Drochtersen/Assel und der TuS Blau-Weiß Lohne den VfB Oldenburg. Am Samstag trifft Hannover 96 II auf den SSV Jeddeloh, der FC Eintracht Norderstedt auf den BSV Kickers Emden, der FSV Schöningen auf den FC St. Pauli II und der 1. FC Phönix Lübeck auf den Bremer SV. Am Sonntag gastiert der SV Meppen beim SV Werder Bremen II und Altona 93 beim HSC Hannover.
Weiche Flensburg hat nach vier Niederlagen in Serie mit dem 3:2 gegen den HSV II ein Lebenszeichen gesendet. Nun wartet mit Drochtersen eine ganz andere Hausnummer: Der Tabellendritte schoss Phönix Lübeck beim 4:0 regelrecht aus dem Stadion und ist voll auf Kurs in der Spitzengruppe. Für Flensburg geht es darum, die neu gewonnene Hoffnung zu bestätigen, für Drochtersen um nichts weniger als den Druck auf Oldenburg und Jeddeloh hochzuhalten.
---
Blau-Weiß Lohne kassierte zuletzt eine bittere 2:6-Packung gegen Werder II und steckt im Tabellenkeller fest. Und nun kommt der Tabellenführer: Oldenburg untermauerte mit dem 6:1 gegen HSC Hannover seine Ausnahmestellung, sieben Siege in acht Spielen, 30 Tore. Die Rollen sind klar verteilt, aber gerade solche Spiele bieten Außenseitern Chancen, wenn sie sich mutig wehren.
---
Der Spitzenreiter der Vorwoche wurde in Meppen mit 0:4 entzaubert und will Wiedergutmachung betreiben. Gegner Hannover 96 II hat nach sieben Spielen 11 Punkte und kann mit einem Erfolg die Führung, im Kampf um das vordere Mittelfeld, verteidigen. Für Jeddeloh geht es um die Antwort auf die herbe Klatsche.
---
Phönix Lübeck musste beim 0:4 in Drochtersen einen herben Dämpfer hinnehmen, bleibt aber als Fünfter in Schlagdistanz zur Spitze. Nun gilt es, gegen den Bremer SV eine Reaktion zu zeigen. Die Gäste kommen mit wenig Toren aus, haben damit aber schon zehn Punkte geholt – zuletzt spielfrei, also ausgeruht. Phönix’ Heimstärke trifft auf Bremens Minimalismus. Für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel.
---
Das Schlusslicht aus St. Pauli schöpft neuen Mut: Beim 2:2 gegen Norderstedt holte die U23 erst den zweiten Punkt der Saison und zeigte Moral. Schöningen dagegen hatte spielfrei, steht mit nur drei Punkten aber direkt über St. Pauli. Beide Teams brauchen dringend einen Sieg, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Ein echtes Kellerduell mit Endspielcharakter – die Verlierer drohen schon nach neun Spieltagen abgehängt zu werden.
---
Norderstedt verspielte in St. Pauli spät den Sieg und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Der Punkt hilft im Keller nur wenig, die Mannschaft bleibt auf Rang 15. Die Kickers waren nicht im Einsatz und reisen mit frischen Kräften an. Beide Teams haben bisher nur zwei Siege geholt, beide stehen im unteren Tabellendrittel. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.
---
Werder II spielte sich am letzten Wochenende in einen Rausch: 6:2 gegen Lohne, die bislang beste Saisonleistung. Doch nun kommt Meppen – und die Emsländer haben gerade mit einem 4:0 gegen Jeddeloh das Titelrennen neu entfacht. Platz vier, nur vier Punkte hinter Oldenburg. Für Werder ist es die Chance, den Schwung mitzunehmen und einen Favoriten zu ärgern. Meppen dagegen will den Druck auf die Spitze hochhalten. Alles spricht für ein packendes Duell.
---
HSC Hannover zeigte unter der Woche gegen den Hamburger SV II ein gutes Gesicht. Mit zwei späten Toren sicherte die Mannschaft sich einen 4:1-Sieg. Altona jubelte vergangenen Woche über den 2:1-Sieg in Lübeck, den dritten Saisonsieg. Damit haben die Hamburger mit elf Punkten bisher eine solide Basis geschaffen. Beide Mannschaften gehen somit mit Selbstvertrauen in das Duell der Aufsteiger.
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________