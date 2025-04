Kellerduell in Schöfweg - Ruhmannsfelden fordert Vornbach heraus

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Ost steht vor allem eine Partie ganz besonders im Fokus. In der Partie zwischen dem Tabellenvorletzten SV Schöfweg und Schlusslicht SpVgg Osterhofen kann nur der Sieger weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Für den Verlierer gehen die (Bezirksliga-)Lichter wohl schon frühzeitig aus. Der in der Vorwoche in Hutthurm unterlegene Spitzenreiter DJK Vornbach hat gegen Landesliga-Absteiger SpVgg Ruhmannsfelden ein dickes Brett zu bohren. Der Rangzweite FC Künzing steht beim sich in hervorragender Verfassung befindlichen TSV Mauth aber vor einer ebenfalls sehr anspruchsvollen Aufgabe. Bereits am Freitagabend kommt es zum Nachbarderby zwischen dem TSV-DJK Oberdiendorf und SV Hutthurm.

Alexander Galle (Co-Spielertrainer FC Obernzell-Erlau): "Nach einem sehr guten Frühjahresstart mit sieben Punkten aus drei Spielen wollen wir zuhause gegen Oberpolling den Trend fortsetzen. Es erwartet uns eine kampfbetontes Spiel, in dem wir von Anfang an die Zweikämpfe annehmen müssen. Bringen wir unser Spiel über 90 Minuten durch, wollen wir mit einem Dreier aus der Partie gehen." Personalien: Bela Kapusta, Benedikt Kleinert und Kevin Haidinger stehen nicht parat. Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Eine bittere Niederlage, einige verletzte Spieler und jetzt eine Auswärtsfahrt nach Obernzell. Die Vorzeichen sind nicht gut und wir müssen jetzt ganz eng zusammenrücken. Unabhängig vom Ergebnis wollen wir uns 90 Minuten gegen den Favoriten wehren." Personalien: Definitiv nicht spielen können Marco Moser, Julius Schilling, Dominik Wurm, Marcel Gastinger, Christoph Brenninger, Michael Schiefer, Tobias Grundmann und Sebastian Gramüller.

Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach unserer schwachen Derbyleistung müssen wir im Heimspiel gegen den TSV Regen wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen. Unser Gegner konnte letzte Woche einen wichtigen Sieg feiern, weshalb ich einen engagierten und selbstbewussten Kontrahenten erwarte. Wir müssen uns in unserer momentanen Situation alles in unserem Spiel hart erarbeiten. Um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden, müssen wir als Mannschaft auftreten und wieder die Grundtugenden auf den Platz bringen." Personalien: Julian Sammer, Johannes Glaser und Hannes Stadler können nicht mitwirken. Daniel Kopp (Teammanager TSV Regen): "Der hart umkämpfte Sieg gegen Schöfweg war enorm wichtig, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verpassen. In Grainet müssen wir jedoch unsere phasenweise gezeigte Leistung über 90 Minuten abrufen, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen." Personalien: Keeper Michael Mader ist rotgesperrt. Zudem sind Max Kappl und Lukas Koller nicht dabei.

Meiko Wandl (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Die taktische Defensivleistung hat gepasst in Künzing. Aus dem Spiel heraus haben wir so gut wie nichts zugelassen, das stimmt uns sehr positiv für die nächsten Spiele. Wir freuen uns auf das anstehende Derby gegen Hutthurm, erwarten ein interessantes und enges Spiel, bei dem Kleinigkeiten und die Tagesform entscheiden werden. Hutthurm ist gut in Form, keine Frage - die Siege gegen Ruhmannsfelden und Vornbach sind beachtlich. Aber wir sind zu Hause, wollen unseren treuen Fans ein gutes Spiel abliefern und die Punkte in Deandorf behalten."Personalien: Klaus Loistl und Alessandro Maier können nicht auflaufen.Roland Samer (Co-Trainer SV Hutthurm): "Mit dem Spiel in Oberdiendorf haben wir den nächsten harten Brocken vor der Brust. Vor allem im Umschaltspiel sind sie sehr gefährlich, weshalb wir definitiv gewarnt sind. Nach zuletzt zwei Siegen fahren wir aber mit breiter Brust nach Oberdiendorf, wohlwissend das wir erneut eine Top-Mannschaftsleistung benötigen, um Zählbares mitnehmen zu können."Personalien: Johannes Krückl, Anton Hobelsberger, Dustin Lippert und Matthias Kühberger fehlen erneut.

Anton Hauzenberger (Co-Trainer SV Garham): "Nach der sehr enttäuschenden Leistung in Ruhmannsfelden müssen wir den Schalter gegen Grafenau wieder umlegen und größtmöglichen Einsatz und Spielwitz in die Waagschale werfen. Für beide Mannschaften geht es um sehr viel. Wir stellen uns auf eine Partie auf Augenhöhe aus, in der Kleinigkeiten entscheiden werden."



Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Bei der Niederlage in Hutthurm haben der Mannschaft ein paar Prozent gefehlt, diese müssen wir zu Hause gegen einen starken Gegner aus Ruhmannsfelden wieder drauflegen, um unsere Heimserie weiter auszubauen."



Personalien: Bis auf die Dauerverletzten ist alles an Bord.







Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Der deutliche Sieg gegen Garham hat uns allen gut getan und jetzt gilt es an diese Leistung anzuknüpfen. Die Jungs sind fleißig im Training und arbeiten hart. Natürlich fahren wir jetzt zum Spitzenreiter, der in dieser Saison alle zehn Heimspiele erfolgreich gestalten konnte. Wir werden mit aller Macht dagegen halten und wollen uns natürlich nicht in diese Serie einordnen."



Personalien: Nur Co-Spielertrainer Bastian Kilger muss ersetzt werden.













Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Mit der disziplinierten Spielweise und den Ergebnissen der vergangenen drei Spiele können wir sehr zufrieden sein. Wir müssen aber weiterhin punkten, um uns bestenfalls von den Relegationsplätzen absetzen zu können. Mit dem FC Künzing erwartet uns eine spielstarke Mannschaft mit hervorragenden Spielern in ihren Reihen. Aus den vergangenen Begegnungen kennen sich beiden Mannschaften bereits sehr gut." Personalien: Sascha Bauer, Johannes Stockinger und David Zitzl stehen nicht zur Verfügung.







Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "„Nach der sehr reifen Leistung gegen Oberdiendorf steht uns das schwere Auswärtsspiel in der Mauth bevor. Der Gegner ist richtig gut aus den Startlöchern gekommen und daher noch ungeschlagen in diesem Jahr. Die Offensivreihe ist immer brandgefährlich. Wir treten die Reise leider mit leichten Personalsorgen an. Nichtsdestotrotz werden wir alles versuchen, dass wir die drei Punkte mit nach Künzing nehmen."



Personalien: Neben den vier Langzeitausfällen ist Spielercoach Burmberger letztmals rotgesperrt. Schwer wiegt das Fehlen von Maximilian Tiefenbrunner, der krankheitsbedingt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auflaufen kann.











Marcel Eder (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "Vorletzter gegen Letzter. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Die Relegation ist schon in weite Ferne gerückt. Wenn wir noch eine Chance haben möchten, müssen wir dieses Spiel gewinnen."



Personalien: Neben den rotgesperrten Stammtorhüter Christoph Wenzl fallen Sebastian Niedemeier und Matthias Siebauer aus.







Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Es wird ein sehr intensives Match werden. Für uns ist es wichtig, die Fehlerquote zu minimieren. In unserer Situation ist es nicht angebracht, zu jammern. Das Glück muss man sich Stück für Stück wieder erarbeiten. Jeder muss erkennen, dass im Abstiegskampf nur über Einsatz und Leidenschaft die Erfolge kommen."



Personalien: Thomas Saller, Benjamin Bär und Tim Kraus müssen passen.









Andreas Obermeier (Co-Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Nach dem wichtigen Sieg am vergangenen Spieltag empfangen wir den TSV Waldkirchen. Ein Gegner, der gut in die Frühjahrsrunde gestartet und aktuell in starker Form ist. Wir wollen an unsere Leistung anknüpfen, weiterhin diszipliniert auftreten und auch gegen Waldkirchen punkten. Mit voller Konzentration und Einsatzbereitschaft werden wir alles daransetzen, das Spiel positiv zu gestalten."



Personalien: Die Himpsl-Truppe hat derzeit keine Ausfälle zu beklagen.







Gundolf Hain (Sportlicher Leiter TSV Waldkirchen): "Im Hinspiel sind wir zu sorglos aufgetreten und haben die Zweikämpfe nicht mit der nötigen Konsequenz geführt.

Dieses inkonsequente Verhalten hat Niederalteich eiskalt bestraft. Genau hier müssen wir ansetzen, denn wenn wir an die bisherigen Leistungen anknüpfen, dann ist auch in Niederalteich definitiv etwas zu holen."



Personalien: Neu auf der Verletztenliste ist Lukas Wurm.