Kellerduell in Schafhausen, Spitzenreiter unter Zugzwang

Während Würm-Lindern die Spitze verteidigen muss, geht es in Schafhausen ums Überleben. Trainer bringen sich mit klaren Worten in Stellung.

Das Duell Zehnter gegen Fünfzehnter ist ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf. Trainer Thomas Liebens von Union Schafhausen II spricht Klartext: „Nach einer komplizierten Hinrunde haben die Jungs den Abstiegskampf voll und ganz angenommen. Unter der Woche während des Trainings und sonntags beim Spiel gibt jeder Spieler Vollgas. Besonders froh ist die Truppe darüber, dass sie endlich wieder im geliebten Kuhlert auflaufen darf, was in der Hinrunde lediglich am ersten Spieltag möglich war.“ Mit Blick auf das direkte Duell sagt Liebens: „Das bevorstehende Spiel gegen Schwanenberg ist ein richtungweisendes. Mit einem Sieg können wir uns weiter distanzieren. Bei einer Niederlage sind wir wieder mittendrin. Der Gast steht enorm diszipliniert, sodass wir uns auf ein Geduldsspiel einstellen.“

Nächster Dreier für Noethlichs?

Mit dem Rückenwind des 5:1-Siegs gegen Kempen will Viktoria Waldenrath-Straeten den nächsten Dreier einfahren. Trainer Michel Noethlichs ist nach dem Einstand als Coach zufrieden: „Überragende Trainingswoche mit hoher Intensität und hohem Spaßfaktor. Wir haben es geschafft, die Intensität auch am Sonntag auf den Platz zu bringen. Jeder Spieler war bis in die Haarspitzen motiviert. Den Matchplan hat die Mannschaft klug und konsequent umgesetzt. Nach der HZ versuchte Kempen, auf einen weiteren Anschlusstreffer heranzukommen, Waldenrath hielt aber sehr gut dagegen und machte mit dem 4:1 den Sack zu. Das 5:1 fiel durch einen weiteren Konter und war zugleich der Endstand.“ Zur Entwicklung seiner Mannschaft ergänzt er: „Zwei physisch starke Mannschaften trafen aufeinander, von denen Waldenrath den Sieg viel mehr wollte und Kempen in fast allen Phasen des Spiels den Schneid abkaufte. Als neuer Trainer schaue ich auf einen aus unserer Sicht nicht nur erfolgreichen, sondern auch erkenntnisreichen Tag zurück, der vor allem die Stärken der Mannschaft offenbarte. Im Training werden wir weiterhin mit viel Spaß, Intensität und kleinen taktischen Finessen dafür sorgen, dass wir weiterhin erfolgreich bleiben.“

Germania Rurich braucht dringend Punkte, um nicht in akute Abstiegsgefahr zu geraten. In der Fremde zeigte man sich zuletzt jedoch zu harmlos.