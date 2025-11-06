Kellerduell in Roding – Abbacher Kunstrasen-Premiere

Nachdem der zurückliegende Spieltag – buchstäblich – fast komplett ins Wasser gefallen war, geht es in der Landesliga Mitte wieder in die Vollen. Am 19. Spieltag steigen mehrere Oberpfalz-Duelle. Schwer gefordert wird der 1. FC Bad Kötzting im Gastspiel beim SC Luhe-Wildenau. Im Tabellenkeller kämpfen Schlusslicht TB 03 Roding und der FC Tegernheim um wichtige Punkte. Außerdem kreuzen die amtierenden Bezirksliga-Meister TSV Bad Abbach und SV Etzenricht die Klingen. Gespielt auf dem neuen Kunstrasenplatz auf der Freizeitinsel. Am Sonntag macht der FC Kosova Regensburg den Gastgeber für den ASV Burglengenfeld, der mal wieder gewinnen möchte.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr FC Dingolfing Dingolfing SpVgg Lam SpVgg Lam 14:00 PUSH



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Mit Lam kommt eine Top-Mannschaft zu uns. Ein Team, das nicht nur eine gute Mentalität hat, sondern auch sehr spielstark ist. Wir werden viel richtig machen müssen, um etwas Zählbares im Isar-Wald-Stadion zu behalten. Wenn wir aber unsere Leistung abrufen können, sind wir nicht leicht zu schlagen.“



Personalien: Weiterhin nicht zur Disposition stehen Max Wilhelm, Ben Kouame, Frode Füllner, Yannick Justvan, Luca Müller, Lukas Berleb und Marco Beck.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Das letzte Auswärtsspiel in Dingolfing haben wir noch in böser Erinnerung. Darüber hinaus hat sich unser Gegner in den vergangenen Wochen zu einer Spitzenmannschaft entwickelt. Alles in allem erwartet uns eine der schwersten Aufgaben, die es in der Landesliga Mitte gibt. Wir freuen uns auf ein interessantes Duell.“



Personalien: Daniel Gschwendtner, Simon Loderbauer, Benjamin Tolks und Simon Meindl werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach der Zwangspause am vergangenen Wochenende freuen wir uns, dass es am Samstag wieder um Punkte geht. Schade natürlich, dass nach unseren vier Siegen in Folge unser Rhythmus etwas unterbrochen wurde. Aber da so gut wie alle Mannschaften zuletzt nicht spielen konnten, ist das dann auch nicht von Nachteil. Mit dem TSV Bogen erwartet uns eine unangenehme Aufgabe. Nach dem Trainerwechsel hat sich der Gast stabilisiert und wichtige Punkte gesammelt. Wir wissen auch noch, welche Probleme uns der TSV im Hinspiel bereitet hat. Daher müssen wir unbedingt versuchen, über eine gute Zweikampfquote, einer hohe Laufbereitschaft und taktischer Disziplin unsere bestmögliche Leistung abzurufen. Da unsere Trainingswoche nicht optimal war – alle Plätze in Ettmannsdorf und Schwandorf waren aufgrund der Witterung gesperrt – wird es für uns auch wichtig sein, am Samstag so schnell wie möglich wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Unser klares Ziel ist, mit einem weiteren Heimdreier nachzulegen.“



Personalien: Vier Spieler müssen ersetzt werden: Tobias Bernkopf, Balthasar Sabadus, Basel Kasem und Felix Wifling werden nicht zur Verfügung stehen.





Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): „Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf gehört zu den Liga-Schwergewichten, hat viel individuelle Qualität im Team und einen sehr guten Lauf. Wir treten als Außenseiter an, haben es aber in den vergangenen Wochen nicht schlecht gemacht und vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen.“



Personalien: Jonas Gmeinwieser, Michael Faber und Alexander Knipf müssen passen.







Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach SV Etzenricht Etzenricht 14:00 PUSH



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Nach dem Rückrundenstart in Passau muss ich der Mannschaft und dem Trainerteam ein großes Lob zollen. Sie hat sich seit Saisonbeginn in vielen Belangen richtig gut entwickelt. Mit dem 0:0 können wir leben. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Jungs ihre vielen Chancen, die sie sich gerade in Passau erarbeitet haben, in den nächsten Spielen auch nutzen werden. Gegen den Mitaufsteiger aus Etzenricht wollen wir auf unserem neuen Kunstrasen unbedingt einen Heimsieg landen.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche wird es keine größeren Änderungen geben.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Durch unsere Ergebnisse der letzten Wochen und mit Ausblick auf die nächsten Wochen, fahren wir mit einem gewissen Druck nach Bad Abbach. Uns erwartet dort ein guter Gegner, der sich zu Recht in der Liga etabliert hat. Wir können uns dort auf ein sehr intensives Spiel einstellen und müssen dementsprechend bereit sein, viele Wege zu gehen.“



Personalien: Michael Wexlberger ist gesperrt, für Nick Sperlich wird es vermutlich noch nicht für eine Rückkehr reichen und einige gesundheitlich angeschlagene Spieler sind ein Handicap für die bestmögliche Besetzung.







Coach Michael Fischer ist mit dem FC Tegernheim bei Tabellenschlusslicht Roding gefordert. – Foto: Paul Hofer







Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr TB 03 Roding TB Roding FC Tegernheim Tegernheim 14:30 live PUSH



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Zwei wegweisende Spiele stehen vor uns. Zuletzt hat die Einstellung und Laufbereitschaft der Mannschaft gestimmt hat. Allerdings waren wir in der Offensive zu ungefährlich und zu ineffizient. Gegen Tegernheim müssen wir eine deutliche Steigerung zeigen und mehr Gefahr ausstrahlen. Wenn wir das nicht schaffen, wird es sehr schwierig, die Relegationsplätze zu erreichen.“



Personalien: Die Lage ist angespannt am Esper. Neben den bekannten Ausfällen muss wohl auch Schlussmann Sebastian Rötzer weiterhin passen. Ivan Mukulu ist privat verhindert. Hinter den Einsätzen von Justin Lysyuk und Almir Mujcinovic steht ein Fragezeichen.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Mit der Hinrunde sind wir nicht komplett zufrieden, da wir zu wenige Punkte haben. Daher ist es sehr wichtig, dass wir gut in die Rückrunde starten und bis zur Winterpause nochmal gut punkten. Roding ist ein direkter Konkurrent und dementsprechend ist es doppelt wichtig, dass wir auswärts was holen. Wir wissen aber, dass Roding auch Qualität hat. In vielen Spielen waren sie nah dran an einem Punktgewinn. Deshalb werden wir die Aufgabe nicht unterschätzen.“



Personalien: Ob Dominik Feuersänger und Max Prem mitwirken können, ist noch unklar. Ansonsten bleibt soweit alles beim Alten.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Gegen Bad Kötzting erwarte ich ein sehr intensives Spiel, in dem beide Mannschaften alles versuchen werden um zu punkten. Nach der Verschnaufpause letztes Wochenende wollen wir in den letzten Wochen nochmal alles raushauen und am Wochenende damit anfangen. Ziel ist es, die Punkte bei uns zu behalten.“



Personalien: Es steht der gleiche Kader wie zuletzt zur Verfügung.





Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Schade, dass das Spiel gegen Ettmannsdorf ausgefallen ist. Die Truppe wäre heiß gewesen. Das Positive ist, dass wir so noch etwas mehr trainieren konnten als ursprünglich geplant. Mit Luhe-Wildenau treffen wir auf eine Spitzenmannschaft der Landesliga Mitte. Unsere personelle Situationen ist aktuell nicht gerade rosig. Doch die anwesenden Spieler brennen alle und wollen auswärts was holen. Von daher versuchen wir es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen und bestenfalls mit Punkten nach Kötzting zu fahren.“



Personalien: Andreas Kussinger, Johannes Kordick, Simon Pönn, Simon Schneider und Kilian Ettl stehen weiterhin auf der Ausfallliste der Badstädter. Unter der Woche zogen sich Jonathan Auburger und Kevin Dombois Blessuren zu. Sie stehen auf der Kippe, werden aber voraussichtlich ebenfalls nicht auflaufen können.









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit den ASV Burglengenfeld kommt eines der Top-Teams der Landesliga Mitte zu uns an den Weinweg. Wir müssen sehr fokussiert ins Spiel gehen und den Fokus über 90 Minuten beibehalten. Wir dürfen uns auf keinen Fall von den letzten Ergebnissen Burglengenfelds blenden lassen.“



Personalien: Mit Ausnahme der Dauerverletzten sind alle Spieler an Bord.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Kosova ist für mich eine Mannschaft, die immer zu allem fähig ist. Fakt ist, es wird nicht so einfach wie am Anfang der Saison. Die Platzverhältnisse und die Tatsache, dass sich der Gegner sicherlich mehr gefunden hat als das noch vor ein paar Monaten der Fall war, lassen auf einen harten Kampf deuten. Wie schon letzte Woche angekündigt, haben wir einen Cut gezogen, die Hinrunde aufgearbeitet und uns vorgenommen, jetzt positiv und mit frischer Energie nochmal Anlauf zu nehmen. Die letzten Wochen waren in Sachen Punktausbeute mager, die Leistungen meistens das Gegenteil. Die Mannschaft ist gut und die Jungs haben das Kicken nicht verlernt. Wer fleißig und vor allem positiv bleibt, belohnt sich früher oder später wieder. Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft bis zur Winterpause alles geben wird, um den Turnaround zu schaffen. Im Training arbeiten wir gut. Jetzt wollen wir es wieder auf den Rasen bringen. Wir ziehen alle an einem Strang.“



Personalien: Sicher keine Option sind beim ASV Patrick Suckert, Quirin Stadler, Mario Cieslik und Dennis Koch. Außerdem gibt es noch das ein oder andere Fragezeichen.