Kellerduell in Riedlingen, Derby in Bad Schussenried Landesliga, Staffel 4: Die Nachholspiele vom 19. Spieltag von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele

Der feststehende Absteiger FV Bad Schussenried empfängt im Derby den SV Mietingen, die Gäste wollen sich mit einem Sieg weiter vom unteren Drittel absetzen wollen. Parallel trifft der TSV Riedlingen auf den TSV Heimenkirch, beide benötigen Punkte für den Klassenerhalt.

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Morgen, 18:15 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SV Mietingen Mietingen 18:15 live PUSH

Der FV Bad Schussenried ist seit dem vergangenen Wochenende vorzeitig abgestiegen und geht als Tabellenletzter mit nur 10 Punkten in dieses Nachholspiel, zuletzt unterlag die Mannschaft dem FV Olympia Laupheim mit 0:2. Der SV Mietingen steht mit 34 Punkten auf Rang elf und kam zuletzt zu einem 2:2 gegen den FC Srbija Ulm, nun soll im Derby der nächste Dreier für den Klassenerhalt folgen. Das Hinspiel gewann Mietingen deutlich mit 6:1.

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