 2026-04-28T04:45:54.822Z

Allgemeines

Kellerduell in Riedlingen, Derby in Bad Schussenried

Landesliga, Staffel 4: Die Nachholspiele vom 19. Spieltag

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

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LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

Der feststehende Absteiger FV Bad Schussenried empfängt im Derby den SV Mietingen, die Gäste wollen sich mit einem Sieg weiter vom unteren Drittel absetzen wollen. Parallel trifft der TSV Riedlingen auf den TSV Heimenkirch, beide benötigen Punkte für den Klassenerhalt.

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Morgen, 18:15 Uhr
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
18:15live

Der FV Bad Schussenried ist seit dem vergangenen Wochenende vorzeitig abgestiegen und geht als Tabellenletzter mit nur 10 Punkten in dieses Nachholspiel, zuletzt unterlag die Mannschaft dem FV Olympia Laupheim mit 0:2. Der SV Mietingen steht mit 34 Punkten auf Rang elf und kam zuletzt zu einem 2:2 gegen den FC Srbija Ulm, nun soll im Derby der nächste Dreier für den Klassenerhalt folgen. Das Hinspiel gewann Mietingen deutlich mit 6:1.
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Morgen, 19:00 Uhr
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
19:00live

Der TSV Riedlingen belegt mit 32 Punkten Platz 13 und reist mit Rückenwind aus dem spektakulären 5:4 beim SV Kressbronn in dieses Heimspiel. Der TSV Heimenkirch steht mit 29 Punkten auf Rang 14 und holte zuletzt beim 3:3 gegen den FC Blaubeuren einen Punkt. Die Tabellennachbarn trennen aktuell nur drei Punkte, was dem direkten Duell zusätzliche Schärfe verleiht. Das Hinspiel gewann Heimenkirch knapp mit 1:0.