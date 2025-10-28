Kellerduell in Osnabrück: Der OSC kämpft ums Überleben

– Foto: Robert Gertzen

Noch ohne Punkt steht der Osnabrücker SC am unteren Ende der Landesliga-Tabelle. Gegen Blau-Weiß Lohne will das Team endlich die Wende schaffen. Trainer Philipp Mennemann fordert vollen Einsatz, während Lohner Coach Carsten Mirbach vorsichtig optimistisch auf das Auswärtsspiel blickt.

Wenn der Osnabrücker SC am Mittwochabend Blau-Weiß Lohne empfängt, ist die Ausgangslage klar: Für den Gastgeber zählt nur ein Sieg. Nach sieben Spielen ohne Punktgewinn steht das Team mit dem Rücken zur Wand. Auch Trainer Philipp Mennemann spart nicht mit klaren Worten: „Meine einzige Erwartung ist eine Mannschaft, die sich 90 Minuten zerreißt. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen gewinnen, andernfalls rückt der Klassenerhalt langsam aber sicher in die Unerreichbarkeit.“



Morgen, 19:30 Uhr Osnabrücker SC Osnabr. SC BW Lohne BW Lohne 19:30 PUSH

Der Druck auf den OSC ist groß. Mit 6:33 Toren und null Punkten ziert der Klub das Tabellenende der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Ein Erfolgserlebnis wäre nicht nur dringend nötig, um den Anschluss an das rettende Ufer zu halten, sondern auch, um das angeknackste Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Die Gäste aus Lohne reisen dagegen mit leicht steigender Formkurve an. Nach einer Phase mit Verletzungssorgen und wechselhaften Leistungen stehen die Blau-Weißen aktuell auf Platz neun der Tabelle. Trainer Carsten Mirbach zeigt sich vor dem Spiel optimistisch: „Es ist Licht in Sicht. So langsam kommen die verletzten Spielerinnen zurück, und somit haben wir auch wieder Alternativen. Ich schaue positiv nach vorne, und so gehen wir das Auswärtsspiel auch an.“