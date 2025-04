Kellerduell in Oberaula – Junglöwen lauern auf Platz zwei

Beide Mannschaften stecken nach starken Saisonphasen plötzlich in der Krise: Sandershausen wartet seit fünf Spielen, Vellmar sogar seit sieben auf einen Sieg. Die Platzherren wollen ihren Kampfgeist aus dem Spiel gegen CSC Kassel nutzen, Vellmar steht ebenfalls unter Zugzwang. Ein Duell der Verunsicherten.

Flieden hat das Hinspiel überraschend mit 3:1 gewonnen und will am Auestadion erneut für Furore sorgen. Die Junglöwen gehen als Tabellendritter dennoch als Favorit in die Partie. Mit einem Sieg könnte Kassel II Druck auf Platz zwei machen.