Kellerduell in Northeim - Petershütte ist zu Gast

Personell hat sich die Situation bei Petershütte "leider", wie Trainer Sascha Dempwolf erwähnte, weiter verschlechtert. Dustin Lau gehört nun auch zum Lazarett. "Aber hilft ja nichts." so der Coach nüchtern. Trotz des Weiteren Rückschlages, probiert man zu punkten, so Dempwolf weiter.

Beide Teams konnten aus den vergangenen zwei Spielen je einen Sieg feiern, sind aber auch nicht in super Form und die Konstanz fehlt. "Northeim wird sicherlich versuchen, das Heft direkt in die Hand zu nehmen," so Dempwolf zur Ausgangslage. Beim Aufsteiger wird es darauf ankommen, an das vorangegangen Auswärtsspiel anzuknüpfen: "Für uns wird es wichtig sein, so mutig wie in Bleckenstedt aufzutreten. Respekt ist auf jeden Fall da, aber im Hinspiel konnten wir das Spiel auch offen gestalten:" so der Coach der Gäste.

Das Hinspiel in der Frühphase der Saison endete damals mit einem 1:1, wobei der Ausgleichstreffer der Northeimer erst in der vierten Minute der Nachspielzeit fiel. Die Vorzeichen stehen also darauf, dass ein spannendes Duell im Abstiegskampf ausgetragen wird.