Kellerduell in Niederwenigern, Klosterhardt trifft auf Fortuna Bottrop

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Der Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt trifft auf die Fortuna Bottrop und will dort die ungeschlagenen Serie von elf Liga-Partien fortsetzen. Der Verfolger SpVgg Sterkrade 06/07 als Verfolger auf Dostlukspor Bottrop. Im Tabellenkeller steht gleichzeiitig ein wichtiges Duell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern II und den Sportfreunden Königshardt an. Das ist der 22. Spieltag:
Das sind die nächsten Spieltage:
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 18:45 Uhr SpVgg Steele - Frohnhausen
So., 15.03.26 11:00 Uhr Dostlukspor - Niederwenig. II
So., 15.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Arm. Kloster
So., 15.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Fatihspor
So., 15.03.26 15:15 Uhr Königshardt - RW Essen II
So., 15.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Vogelheim
So., 15.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Burgaltend.
So., 15.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - TuSEM Essen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Sterk. 06/07
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Burgaltend. - SpVgg Steele
So., 22.03.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Fort Bottrop
So., 22.03.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Sterkr.-Nord
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Königshardt
So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor - RW Essen II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheim - BG Überruhr
So., 22.03.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Arm. Lirich
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Haarzopf