Kellerduell in Niederwenigern, Klosterhardt trifft auf Fortuna Bottrop

Burgaltend. - Arm. Lirich

Vogelheim - Haarzopf

Arm. Kloster - Fort Bottrop

Heisinger SV - RW Essen II

Fatihspor - Sterkr.-Nord

TuSEM Essen - SpVgg Steele

Das sind die nächsten Spieltage:

23. Spieltag

Fr., 13.03.26 18:45 Uhr SpVgg Steele - Frohnhausen

So., 15.03.26 11:00 Uhr Dostlukspor - Niederwenig. II

So., 15.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Arm. Kloster

So., 15.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Fatihspor

So., 15.03.26 15:15 Uhr Königshardt - RW Essen II

So., 15.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Vogelheim

So., 15.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Burgaltend.

So., 15.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - TuSEM Essen

So., 15.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Sterk. 06/07

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Burgaltend. - SpVgg Steele

So., 22.03.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Fort Bottrop

So., 22.03.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Sterkr.-Nord

So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Königshardt

So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor - RW Essen II

So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen

So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheim - BG Überruhr

So., 22.03.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Arm. Lirich

So., 22.03.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Haarzopf