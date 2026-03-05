 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Kellerduell in Niederwenigern, Klosterhardt trifft auf Fortuna Bottrop

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Es steht der 22. Spieltag an. Während Liga-Primus DJK Arminia Klosterhardt gegen Fortuna Bottrop ran muss, trifft die SpVgg Sterkrade 06/07 als Verfolger auf Dostlukspor Bottrop. Im Kellerduell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern II und den Sportfreunden Königshardt geht es derweil um wichtige Punkte.

von Tristan Benten · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Arminia Klosterhardt will die Tabellenführung verteidigen
Arminia Klosterhardt will die Tabellenführung verteidigen – Foto: Bastian Beckers

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Der Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt trifft auf die Fortuna Bottrop und will dort die ungeschlagenen Serie von elf Liga-Partien fortsetzen. Der Verfolger SpVgg Sterkrade 06/07 als Verfolger auf Dostlukspor Bottrop. Im Tabellenkeller steht gleichzeiitig ein wichtiges Duell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern II und den Sportfreunden Königshardt an. Das ist der 22. Spieltag:

Morgen, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
18:30live
Frohnhausen - BG Überruhr

So., 08.03.2026, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
12:15
Niederwenig. II - Königshardt

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:00live
Burgaltend. - Arm. Lirich

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:15
Vogelheim - Haarzopf

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:30live
Arm. Kloster - Fort Bottrop

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:15live
Heisinger SV - RW Essen II

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:00live
Fatihspor - Sterkr.-Nord

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:30
TuSEM Essen - SpVgg Steele

Das sind die nächsten Spieltage:

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 18:45 Uhr SpVgg Steele - Frohnhausen
So., 15.03.26 11:00 Uhr Dostlukspor - Niederwenig. II
So., 15.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Arm. Kloster
So., 15.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Fatihspor
So., 15.03.26 15:15 Uhr Königshardt - RW Essen II
So., 15.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Vogelheim
So., 15.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Burgaltend.
So., 15.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - TuSEM Essen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Sterk. 06/07

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Burgaltend. - SpVgg Steele
So., 22.03.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Fort Bottrop
So., 22.03.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Sterkr.-Nord
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Königshardt
So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor - RW Essen II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheim - BG Überruhr
So., 22.03.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Arm. Lirich
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Haarzopf