 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Kellerduell in Niederwenigern, Derby in Sterkrade

Bezirksliga, Gruppe 6: Der Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt ist im Heimspiel gegen den Heisinger SV gefragt. Für den ärgsten Verfolger Rot-Weiss Essen II geht es zum Vogelheimer SV. Dostlukspor Bottrop will mit einem Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Im absoluten Kellerduell treffen die Sportfreunde Niederwenigern II und die SpVgg Steele aufeinander.

von Tristan Benten · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Niederwenigern II steht vor einem wichtigen Kellerduell
Niederwenigern II steht vor einem wichtigen Kellerduell – Foto: Markus Becker

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Bezirksliga, Gruppe 6: Sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt bleibt es weiterhin spannend. Die DJK Arminia Klosterhardt und Verfolger Rot-Weiss Essen II kämpfen weiterhin im Fernduell um die Spitze. Im Keller gibt es derweil ein richtungsweisendes Duell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern II und der SpVgg Steele. Die SpVgg Sterkrade 06/07 und der VfB Frohnhausen müssen ihre Hausaufgaben erledigen, um noch eine Resthoffnung auf einen Aufstieg aufrechtzuerhalten. Das ist der 28. Spieltag:

Die Tabelle der Liga

Fr., 17.04.2026, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
18:30live
Frohnhausen - TuSEM Essen

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
14:00
Haarzopf - Königshardt

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:00
Dostlukspor - BG Überruhr

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:30live
Fort Bottrop - Arm. Lirich

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:00
Burgaltend. - Fatihspor

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:15
Vogelheim - RW Essen II

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:30live
Arm. Kloster - Heisinger SV

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:30
Sterk. 06/07 - Sterkr.-Nord

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
13:30
Niederwenig. II - SpVgg Steele

Scorerliste der Liga

Die nächsten Spieltage:

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr TuSEM Essen - Burgaltend.
Sa., 25.04.26 17:00 Uhr Arm. Lirich - Haarzopf
So., 26.04.26 15:00 Uhr Fatihspor - Vogelheim
So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Dostlukspor
So., 26.04.26 15:15 Uhr Königshardt - Frohnhausen
So., 26.04.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Sterk. 06/07
So., 26.04.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Fort Bottrop
So., 26.04.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - Niederwenig. II
So., 26.04.26 16:00 Uhr RW Essen II - Arm. Kloster

30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Heisinger SV
So., 03.05.26 14:00 Uhr Haarzopf - BG Überruhr
So., 03.05.26 15:00 Uhr Burgaltend. - Frohnhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Sterkr.-Nord
So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheim - TuSEM Essen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Königshardt
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Fatihspor
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - RW Essen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - SpVgg Steele