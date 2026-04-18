Kellerduell in Niederaula – Aulatal unter Zugzwang

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 24. Spieltag der Gruppenliga Fulda bündelt aus nordhessischer Sicht gleich drei Partien mit ganz unterschiedlicher Fallhöhe. Die SG Aulatal steht nach dem Derby-Schock gegen Neuenstein in Künzell unter Druck, die SG Neuenstein will den Überraschungssieg bestätigen, und in Niederaula steigt ein direktes Nordhessen-Duell mit viel Brisanz im Tabellenkeller.

So überraschend wie der 4:2-Sieg in Aulatal kam in dieser Saison wohl kaum ein nordhessisches Ergebnis daher. Die SG Neuenstein, zuvor abgeschlagenes Schlusslicht, meldete sich mit diesem Derby-Erfolg eindrucksvoll zurück und verkürzte auf 13 Punkte. Damit ist die Lage zwar weiter prekär, doch der Sieg hat gezeigt, dass die Mannschaft von Fabian Kallee noch lebt.

Nun kommt mit der SG Oberzell/Züntersbach ein Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld nach Neuenstein. Die Gäste stehen mit 34 Punkten auf Rang acht und reisen damit in deutlich ruhigerer Lage an als die Gastgeber. Für Neuenstein wird entscheidend sein, ob es gelingt, die Energie und Effizienz aus dem Aulatal-Spiel mitzunehmen. Gerade im Abstiegskampf sind solche Momente oft mehr wert als jede taktische Feinheit: Ein zweites Erfolgserlebnis in Serie würde aus dem Achtungserfolg plötzlich wieder echte Hoffnung machen.

Vom Aufstiegskandidaten zum Gejagten

Morgen, 15:00 Uhr TSV Künzell TSV Künzell SG Aulatal SG Aulatal 15:00 PUSH

Die größte sportliche Spannung aus nordhessischer Sicht liegt auf dem Duell des Tabellenzweiten in Künzell. Aulatal steht mit 39 Punkten zwar weiter auf Rang zwei, hat nach der 2:4-Heimniederlage gegen Schlusslicht Neuenstein aber einen schweren Rückschlag kassiert. Hinter der SG Aulatal lauern Bad Soden II mit 38 Punkten und der TSV Künzell ebenfalls mit 38 Zählern, sodass das direkte Duell sofort zusätzlichen Druck erzeugt. Für die Mannschaft von Martin Friedrich ist die Ausgangslage klar: Nach zwei Niederlagen in Serie gegen Neuhof und Neuenstein darf sie sich im Aufstiegsrennen kaum noch einen weiteren Ausrutscher leisten. Gerade deshalb bekommt das Gastspiel in Künzell beinahe Endspielcharakter. Der Gegner bringt mit 63 erzielten Treffern die zweitbeste Offensive der Liga mit, Aulatal dagegen muss nach sieben Gegentoren in den vergangenen zwei Partien vor allem wieder zu mehr Stabilität finden. Viel Brisanz im Nordhessen-Duell