 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Kann Grefrath überraschen?
Kann Grefrath überraschen? – Foto: Jens Terhardt

Kellerduell in Lürrip, Topspiel in Odenkirchen und Grefrath lauert

Bezirksliga Niederrhein 3: Im Duell der punktlosen Teams empfängt der SV Lürrip den 1. FC Viersen, die SpVg Odenkirchen erwartet im Topspiel Fortuna Dilkrath und der SSV Grefrath will TuRa Brüggens Stolperstein werden.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

7. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Am Freitag steht das große Kellerduell zwischen dem SV Lürrip und dem 1. FC Viersen ein, beide Klubs hoffen auf den oder die ersten Zähler. Die SpVg Odenkirchen empfängt Fortuna Dilkrath zum Topspiel und der formstarke SSV Grefrath ist der Gastgeber des Tabellenführers TuRa Brüggen.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Morgen, 20:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
20:00
Spieltext SV Lürrip - FC Viersen

Sa., 27.09.2025, 15:45 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:45live
Spieltext Odenkirchen - DJK Dilkrath

Sa., 27.09.2025, 17:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
17:00live
Spieltext CSV Marathon - OSV Meerbu.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:15
Spieltext Thomasstadt - FC Mgladbach

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live
Spieltext Nettetal II - SC St. Tönis II

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:15live
Spieltext SSV Grefrath - Brüggen

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live
Spieltext Tönisberg - TuS Wickrath

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30live
Spieltext VfR Fischeln - TSV Bockum

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:15
Spieltext Türkiyemspor - SF Neuwerk

____

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Thomasstadt Kempen
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfR Krefeld-Fischeln
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - CSV Marathon Krefeld
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SV Lürrip
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfL Tönisberg
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Union Nettetal II

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 11.10.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen
So., 12.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Neuwerk
So., 12.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SV Lürrip
So., 12.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Viersen
So., 12.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Mönchengladbach
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Aufrufe: 025.9.2025, 19:00 Uhr
André NückelAutor