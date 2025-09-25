Kellerduell in Lürrip, Topspiel in Odenkirchen und Grefrath lauert

7. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Am Freitag steht das große Kellerduell zwischen dem SV Lürrip und dem 1. FC Viersen ein, beide Klubs hoffen auf den oder die ersten Zähler. Die SpVg Odenkirchen empfängt Fortuna Dilkrath zum Topspiel und der formstarke SSV Grefrath ist der Gastgeber des Tabellenführers TuRa Brüggen.
8. Spieltag
Fr., 03.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Thomasstadt Kempen
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfR Krefeld-Fischeln
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - CSV Marathon Krefeld
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SV Lürrip
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfL Tönisberg
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Union Nettetal II
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 11.10.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen
So., 12.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Neuwerk
So., 12.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SV Lürrip
So., 12.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Viersen
So., 12.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Mönchengladbach
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath