Kellerduell in Lengede, Topspiel bei SVG, direktes Duell bei Vahdet

– Foto: Jens Grothe

Am Sonntag geht es in der Landesliga Braunschweig rund und alle 16 Teams sind zeitgleich im Einsatz. Das brisanteste Duell findet dabei in Braunschweig statt, wo Vahdet auf Fallersleben trifft. Die beiden Titelfavoriten sind auswärts gefordert und treffen auf sehr schwere Gegner. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Northeim Northeim FT Braunschweig FT Braunschw 14:00 PUSH

In Northeim treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Platz acht gegen Platz neun, wobei Northeim vier Punkte Vorsprung hat. Das Hinspiel endete 1:1. Zuvor gewann Northeim jedoch beide direkten Duelle.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B VfB Fallersleben Fallersleben 15:00 PUSH

Direktes Duell im Tabellenkeller. Platz 13 gegen Platz zehn, wobei Fallersleben vier Punkte Vorsprung hat. Die Hausherren, bei denen aktuell Unruhe im Verein herrscht, sind also in der Bringschuld. Das Hinspiel konnte Fallersleben 3:0 gewinnen. In der Vorsaison jedoch gewann Vahdet beide direkten Duelle.

Im Hinspiel lieferten sich die beiden Teams ein echtes Torspektakel, das Göttingen 05 mit 6:3 gewann. Volkmarode verlor unter der Woche mit 0:2 gegen Gifhorn und braucht Punkte für den Klassenerhalt. Göttingen 05 will zurück in die Top-Region und die Niederlage der Vorwoche wett machen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr Bovender SV Bovender SV MTV Gifhorn MTV Gifhorn 15:00 PUSH

Bovender SV verlor das Hinspiel mit 0:1 gegen Gifhorn. Außerdem hat der Aufsteiger auf Platz zwei wieder in den Tritt gefunden und unter der Woche Selbstvertrauen getankt. Auch die Hausherren aus Bovenden holten zehn Punkte aus vier Partien und sind in bestechender Form. Ein Spitzenspiel!

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr BSC Acosta BSC Acosta FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt 15:00 PUSH

Acosta verlor zwei Spiele in Serie und rutschte auf Platz zwölf ab. Auch das Hinspiel verloren die Braunschweiger mit 0:4. Doch auch Bleckenstedt verlor zuletzt zwei Spiele ein Serie und schied aus dem Titelrennen aus. Wer kann seine kleine Negativ-Serie brechen.

Kästorf gewann das Hinspiel mit 7:0. Genau das gleiche Ergebnis erzielte Sülbeck auch am vergangenen Wochenende gegen den SV Lengede und feierte den ersten Saisonsieg, der vielleicht beflügelt. Kästorf ist allerdings in super Form und holte 18 Punkte aus sieben Partien.

Das Kellerduell, das für Germania Wolfenbüttel wohl die letzte Chance auf den Klassenerhalt ist. Das Hinspiel gewannen die Germanen mit 3:0, jedoch konnte der Aufsteiger noch keinen Punkt auswärts einfahren. Dennoch ist die Favoritenrolle klar und ein Punktverlust für Germania Wolfenbüttel wäre eine Überraschung.