Kellerduell in Lengede - "Bisschen, wie ein Sprung ins kalte Wasser"

Das Hinspiel gewann Volkmarode knapp mit 3:2. Dennoch ist die Ausgangslage alles andere als einfach. Vor allem mit Blick auf die Auswärtsbilanz. In der Fremde holte Rot-Weiß bislang lediglich ein Unentschieden. Favorit gegen Lengede ist man mit Blick auf die bisherige Saisonleistung dennoch.

Die fehlenden Trainingsmöglichkeiten machten eine strukturierte Vorbereitung nahezu unmöglich: „Am Ende des Tages sind wir alles Fußballer, weil wir Fußball spielen wollen und mit dem Ball auf dem Platz sind. So schön dann auch Alternativen wie Spinning-, Fitnesskurse oder Schwimmen sind, geht die Motivation dann schon flöten, vor allem, weil es immer unvorhersehbar und nicht absehbar war, wann es dann wieder auf den Platz geht.“

Trainer Collin Gerstung blickt mit gemischten Gefühlen auf die Vorbereitung zurück: „Endlich geht es wieder los. Für jedes Team war die Wintervorbereitung, glaube ich, sehr, sehr besonders und sehr, sehr herausfordernd. Da wir keinen Kunstrasen haben, planten wir schon früh, Ausweichmöglichkeiten zu finden und dann kam das Wetter und hat durch alles einen Strich gemacht.“

Entsprechend sieht Gerstung das anstehende Spiel auch als einen kleinen Sprung ins kalte Wasser: „Jetzt am Sonntag, steht endlich das erste Pflichtspiel an. Ein bisschen fühlt es sich an, wie ein Sprung ins kalte Wasser, da die Vorbereitung eben nicht nach Plan verlief. Wir konnten nicht unbedingt die Dinge aufarbeiten, die wir aufarbeiten wollten, weil dafür einfach die Trainingszeiten nicht verfügbar waren.“

Dennoch überwiegt natürlich die Vorfreude beim Coach des Aufsteiger: „Aber trotzdem freuen wir uns, dass es wieder losgeht. Wir wissen, dass Lengede ein schweres Spiel wird, ein Kader, der sehr schwer einzuschätzen ist. Eine Mannschaft, die trotzdem alles reinwerfen wird.“ Für Lengede wäre der Klassenerhalt zwar ein Wunder, nachdem man erst drei Punkte sammelte, dennoch werden sich die Hausherren nicht aufgeben.

Gerstung weiter: „Wir hoffen, dass wir jetzt mit dem positiven Schwung der letzten zwei Wochen, in denen die Plätze wieder frei waren und so auch die Laune stieg, mitnehmen können und am Sonntag dann mit einem Sieg in das Pflichtspieljahr 2026 starten können. Das ist auf jeden Fall unser großes Ziel.“

Gleichzeitig mahnt der Trainer zur Geduld: „Aber dass noch nicht alles klappen kann und noch nicht alles funktioniert, das ist absolut verständlich, wenn man so lange raus war. Wir hoffen einfach nur, dass in den nächsten Wochen alle Jungs von Verletzungen verschont bleiben. Die Belastung auf dem Fußballplatz ist dann ja doch nochmal eine andere, als wenn man es vorbeugend versucht, durch Fitnessstudio, Läufe oder ähnliches zu machen.“

Abschließend sagte Collin Gerstung:

„Deswegen freuen wir uns für alle Mannschaften, dass es endlich wieder losgeht. Wir blicken freudig auf das Wochenende und auf das erste Spiel.“

Anpfiff ist dann am morgigen Sonntag 15.00 Uhr