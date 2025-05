Kellerduell in Lengede, Acosta beim Meister gefordert

Das Kellerduell findet in Lengede statt. Der SVL steht auf Rang 13, Northeim auf Platz elf mit drei Punkten Vorsprung. Das Hinspiel ging mit 3:0 klar an Northeim, doch zuletzt holten beide Teams eher weniger Punkte, sodass beide Abstiegskandidaten den Dreier fest im Blick haben.

Bleckenstedt verlor nur eines der letzten sieben Duelle in der Liga und kam wieder in gute Form. Auch Göttingen 05 ist seit drei Partien ungeschlagen und will weiterhin den zweiten Platz verteidigen. Das Hinspiel gewannen die 05er mit 2:1 und das direkte Duell in Bleckenstedt in der vergangenen Saison endete sogar 5:1 für Göttingen.