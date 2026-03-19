Kellerduell in Haldern, Topspiel in Aldekerk Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf plant an der Rinderner Wasserburg den Befreiungsschlag. In den B-Ligen möchte der SV Straelen eine besondere Marke knacken, während die SG Kessel/Ho-Ha vor den Wochen der Wahrheit steht. von RP / Himmelberg, Feldberg & Nienhuys · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pascal Derks

SV Haldern – Viktoria Goch II (Freitag, 20 Uhr). Bezirksligist SV Haldern hat nach der Winterpause speziell im heimischen Lindenstadion immer einmal wieder aufhorchen lassen. 2:2 gegen den Aufstiegsaspiranten VfL Rhede, 5:2 gegen den Tabellenfünften SV Rindern, dazu noch den Landesligisten PSV Wesel im Kreispokal mit 6:3 nach Elfmeterschießen ausgeschaltet – diese Resultate klingen nicht nach einem Abstiegskandidaten.

Doch die Wahrheit ist bekanntlich eine andere: Elf Runden vor Schluss steht der SV Haldern bei neun Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 15 schon vergleichsweise abgeschlagen am Tabellenende. Nur mit einem Sieg im Kellerduell gegen den aktuellen Drittletzten aus Goch kann die Mannschaft ihre allerletzte Chance auf den Klassenerhalt wahren. Ansonsten können die Verantwortlichen der Rot-Weißen schon einmal mit den Planungen für die kommende Saison in der Kreisliga A Rees/Bocholt beginnen. Für die Gocher Reserve, die aktuell sieben Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht hat, geht es in erster Linie darum, den Kontakt zu den Mannschaften im unteren Mittelfeld nicht abreißen zu lassen. Wegen arger personeller Probleme kam die Viktoria zuletzt nicht so richtig von der Stelle – das soll sich am Freitagabend ändern. SV Rindern – Alemannia Pfalzdorf (Freitag, 20 Uhr). Nichts Neues an der Wasserburg. Auchim Jubiläumsjahr wird sich Bezirksligist SV Rindern irgendwo in der oberen Tabellenhälfte einsortieren – nicht mehr und nicht weniger. Die Mannschaft kann zwar an einem guten Tag jeden Gegner schlagen, um sich dann wieder unerklärliche Aussetzer wie ein 2:5 beim Tabellenletzten SV Haldern zu leisten. Während der Gastgeber einmal mehr die Saison in aller Ruhe ausklingen lassen kann, sieht das beim Lokalrivalen völlig anders aus. Die Alemannen aus Pfalzdorf sind zwar erprobte Abstiegskämpfer. Doch die bittere 1:2-Heimniederlage gegen den Hamminkelner SV inklusive Absturz auf den vorletzten Platz will erst einmal verdaut werden. Wenn der Klassenerhalt gelingen soll, muss die Mannschaft von Trainer Raphael Erps an ihrer Auswärtsschwäche arbeiten und sollte nach Möglichkeit schon am Freitagabend damit anfangen.

FC Aldekerk – SV Siegfried Materborn (Freitag, 20 Uhr). Auch im Kreisliga-Oberhaus dürfen sich die Zuschauer auf ein packendes Flutlichtspiel freuen. Gastgeber FC Aldekerk hat sich gerade erst beim Tabellenzweiten Viktoria Winnekendonk das wahrscheinlich spektakulärste Duell der gesamten Saison geliefert. In der Winterpause scheint sich in der Aldekerker Landwehr-Arena einiges getan zu haben. Plötzlich trifft die Mannschaft von Trainer Marc Kersjes, dafür bröckelt auf einmal die Abwehr. Und am Ende springt dann ein 5:5 im Viktoria-Sportpark heraus. Gegen Tabellenführer Siegfried Materborn wird sich der Gastgeber wahrscheinlich wieder auf seine defensiven Qualitäten konzentrieren, um dann eventuell vorne den entscheidenden Nadelstich zu setzen. Das wird nicht einfach gegen einen Gegner, der sich völlig unbeeindruckt zeigt und in Richtung Bezirksliga marschiert. BV Sturm Wissel – SV Issum (Sonntag, 15 Uhr). Im Dünendorf schrillen die Alarmglocken. Nach einemguten Saisonstart geht A-Liga-Aufsteiger Sturm Wissel allmählich im Kampf um den KIassenerhalt die Luft aus. Der letzte Sieg in einem Meisterschaftsspiel gelang am 12. Oktober (5:1 gegen den SV Nütterden). Zuletzt setzte es ein 0:8-Debakel in Uedem, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt gerade einmal noch zwei Punkte. Gegen Verfolger SV Issum möchte sich der Gastgeber unbedingt aus der Abwärtsspirale befreien. Doch auch die Gäste benötigen jeden Zähler – die Zuschauer sich auf eine intensive Partie freuen.