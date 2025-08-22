 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Der 1. FC Fuchsstadt (in rot) empfängt den 1. FC Lichtenfels zum Kellerduell.
Der 1. FC Fuchsstadt (in rot) empfängt den 1. FC Lichtenfels zum Kellerduell. – Foto: Hans Will

Kellerduell in Fuchsstadt: "Wird ein echter Abstiegskracher"

Letzter gegen Vorletzten: Dietz hofft auf den ersten Dreier

Am Sonntag steht in der Landesliga Nordwest früh in der Saison ein echtes Kellerduell auf dem Programm: Der Tabellenletzte 1. FC Lichtenfels reist zum Vorletzten 1. FC Fuchsstadt. Beide Teams warten bislang auf den Durchbruch – Lichtenfels hat nach sieben Spielen zwei Punkte auf dem Konto, Fuchsstadt fünf. Für Trainer Stefan Dietz und seine Mannschaft geht es deshalb schon früh in der Saison um sehr viel.

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
16:00

Der 31-Jährige blickt mit gemischten Gefühlen auf das vergangene Spiel gegen den TSV Mönchröden zurück. Bis zur 98. Minute lag seine Elf in Führung, ehe ein Last-Minute-Gegentor die Hoffnungen auf den ersten Sieg zunichtemachte. „Wir haben gegen Mönchröden zwei Punkte verloren, das muss man so klipp und klar sagen. Wenn man bis zur 98. Minute 1:0 führt, dann war man drauf und dran, den ersten Dreier zu holen“, ärgerte sich Dietz. „Wir haben echt ein richtig gutes Spiel gemacht, haben eine super Reaktion gezeigt nach der Niederlage am Samstag zuvor gegen Bad Kissingen.“

Leistung im Abstiegsduell bestätigen

Die späte Enttäuschung will er jedoch in positive Energie umwandeln. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, auf die Leistung können wir natürlich aufbauen und müssen dann eben schauen, dass wir jetzt in Fuchsstadt am Sonntag – das ist natürlich schon trotz der frühen Phase in der Saison ein richtiges Abstiegsduell – die Leistung vom Dienstag bestätigen. Wenn wir da wieder Ähnliches in die Waagschale werfen können, bin ich auch davon überzeugt, dass wir auch gegen Fuchsstadt dann endlich den ersten Dreier holen können.“

Dietz erwartet ein intensives Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden: „Es wird aus ein Duell auf Augenhöhe werden. Beide Mannschaften kommen über das Physische, über das Robuste. Das heißt, es wird ein echter Abstiegskracher mit vielen Zweikämpfen, viel Intensität. Es wird mit Sicherheit kein Torspektakel werden, denn sowohl Fuchsstadt als auch wir sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, viele Tore zu erzielen. Es werden wieder Kleinigkeiten entscheiden – hoffentlich dieses mal mit besseren Ausgang für uns.“

Dietz: "Waren oft auf Augenhöhe"

Dass sein Team bislang noch sieglos ist, führt der Coach nicht auf generelle Unterlegenheit zurück: „Wir waren auch schon in den Duellen vorher oft auf Augenhöhe. Das waren vor allem Top-Mannschaften. Wenn ich da die Spiele gegen Vatan Spor Aschaffenburg, Don Bosco und Großbardorf nehme und gerade zu Hause gegen Abtswind, waren wir in den Spielen ja auf Augenhöhe gewesen.“

Doch in den entscheidenden Momenten habe man bislang Lehrgeld bezahlt. „Im Moment ist es leider noch so, dass die Gegner da in den entscheidenden Momenten ein bisschen abgezockter sind als wir. Aber wir hoffen, dass wir das die nächsten Wochen im Griff bekommen und dass dann mal das Pendel in unsere Richtung ausschlägt.“

Personell ist die Lage beinahe unverändert. Neben den drei Langzeitverletzten Tobias Zollnhofer (Bänderverletzung), Dennis Schunke und Maxi Tomasiak (jeweils Kreuzbandriss) fallen wohl zwei weitere Akteure aus "Pascal Backart liegt mit einer Erkältung flach und Lukas Engelmann, hat eine Zehenverletzung. Sein Einsatz ist fraglich“, erklärte Dietz.

Trotz aller Widrigkeiten bleibt er optimistisch: „Die Leistung vom Dienstag gegen Mönchröden stimmt mich absolut positiv.“ Gegen Fuchsstadt soll der erste Sieg der Saison nun endlich her.

Morgen, 15:00 Uhr
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
15:00

Nach der unglücklichen 2:4-Niederlage im Derby in Großbardorf wollen die Nullsechser am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Abtswind zurückschlagen.

Trainer Tim Herterich sprach nach dem Bardorf-Spiel von einem „sehr ärgerlichen und unglücklichen Verlauf“, der vor allem durch falsche Schiedsrichterentscheidungen geprägt war. „So etwas habe ich in dieser Form noch nie erlebt.“ Besonders bitter: Die unberechtigte Rote Karte gegen Kirill Ride und die Knöchelverletzung von Dominik Halbig, die den Kader zusätzlich schwächen.

Trotzdem richtet sich der Blick nun nach vorne. „Wir haben das Spiel aufgearbeitet, analysiert, was wir gut gemacht haben und wo wir uns verbessern müssen. Jetzt gilt die volle Konzentration Abtswind“, so Herterich.

Der kommende Gegner gehört für den FC-Coach zum Favoritenkreis der Liga: „Für mich ist Abtswind der Top-Favorit. Sie sind personell sehr stark besetzt und haben enorme Qualität. Im Sommer haben sie sich mit Michael Herrmann und Osama Alawami noch einmal gezielt verstärkt.“ Zwar plagen die Gäste mit Yasir Aldijawi und Matthias Wächter derzeit Verletzungssorgen in der Offensive, dennoch warnt Herterich: „Wir dürfen sie nicht zu ihrem Spiel kommen lassen, ihnen keine Räume geben und müssen verhindern, dass sie ihre individuelle Klasse ausspielen.“

Umso wichtiger wird die Chancenverwertung der Nullsechser sein: „Wenn uns das gelingt und wir unsere Chancen effektiv nutzen, bin ich überzeugt, dass wir ein erfolgreiches Heimspiel haben können." Neben dem gesperrten Kirill Ride fehlen auch Luis Hüfner (Urlaub) und Alex Brakk (verletzt). Hinter dem Einsatz von Dominik Halbig steht wegen seiner Knöchelverletzung ein Fragezeichen.

Die weiteren Spiele des 8. Spieltags

Morgen, 12:30 Uhr
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
12:30

Heute, 19:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
19:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
15:00

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
16:00

Heute, 19:00 Uhr
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
19:00

Heute, 18:15 Uhr
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
18:15

redAutor