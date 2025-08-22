Kellerduell in Fuchsstadt: "Wird ein echter Abstiegskracher"

Am Sonntag steht in der Landesliga Nordwest früh in der Saison ein echtes Kellerduell auf dem Programm: Der Tabellenletzte 1. FC Lichtenfels reist zum Vorletzten 1. FC Fuchsstadt. Beide Teams warten bislang auf den Durchbruch – Lichtenfels hat nach sieben Spielen zwei Punkte auf dem Konto, Fuchsstadt fünf. Für Trainer Stefan Dietz und seine Mannschaft geht es deshalb schon früh in der Saison um sehr viel.
Die späte Enttäuschung will er jedoch in positive Energie umwandeln. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, auf die Leistung können wir natürlich aufbauen und müssen dann eben schauen, dass wir jetzt in Fuchsstadt am Sonntag – das ist natürlich schon trotz der frühen Phase in der Saison ein richtiges Abstiegsduell – die Leistung vom Dienstag bestätigen. Wenn wir da wieder Ähnliches in die Waagschale werfen können, bin ich auch davon überzeugt, dass wir auch gegen Fuchsstadt dann endlich den ersten Dreier holen können.“
Dietz erwartet ein intensives Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden: „Es wird aus ein Duell auf Augenhöhe werden. Beide Mannschaften kommen über das Physische, über das Robuste. Das heißt, es wird ein echter Abstiegskracher mit vielen Zweikämpfen, viel Intensität. Es wird mit Sicherheit kein Torspektakel werden, denn sowohl Fuchsstadt als auch wir sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, viele Tore zu erzielen. Es werden wieder Kleinigkeiten entscheiden – hoffentlich dieses mal mit besseren Ausgang für uns.“
Dass sein Team bislang noch sieglos ist, führt der Coach nicht auf generelle Unterlegenheit zurück: „Wir waren auch schon in den Duellen vorher oft auf Augenhöhe. Das waren vor allem Top-Mannschaften. Wenn ich da die Spiele gegen Vatan Spor Aschaffenburg, Don Bosco und Großbardorf nehme und gerade zu Hause gegen Abtswind, waren wir in den Spielen ja auf Augenhöhe gewesen.“
Doch in den entscheidenden Momenten habe man bislang Lehrgeld bezahlt. „Im Moment ist es leider noch so, dass die Gegner da in den entscheidenden Momenten ein bisschen abgezockter sind als wir. Aber wir hoffen, dass wir das die nächsten Wochen im Griff bekommen und dass dann mal das Pendel in unsere Richtung ausschlägt.“
Personell ist die Lage beinahe unverändert. Neben den drei Langzeitverletzten Tobias Zollnhofer (Bänderverletzung), Dennis Schunke und Maxi Tomasiak (jeweils Kreuzbandriss) fallen wohl zwei weitere Akteure aus "Pascal Backart liegt mit einer Erkältung flach und Lukas Engelmann, hat eine Zehenverletzung. Sein Einsatz ist fraglich“, erklärte Dietz.
Trainer Tim Herterich sprach nach dem Bardorf-Spiel von einem „sehr ärgerlichen und unglücklichen Verlauf“, der vor allem durch falsche Schiedsrichterentscheidungen geprägt war. „So etwas habe ich in dieser Form noch nie erlebt.“ Besonders bitter: Die unberechtigte Rote Karte gegen Kirill Ride und die Knöchelverletzung von Dominik Halbig, die den Kader zusätzlich schwächen.
Trotzdem richtet sich der Blick nun nach vorne. „Wir haben das Spiel aufgearbeitet, analysiert, was wir gut gemacht haben und wo wir uns verbessern müssen. Jetzt gilt die volle Konzentration Abtswind“, so Herterich.
Der kommende Gegner gehört für den FC-Coach zum Favoritenkreis der Liga: „Für mich ist Abtswind der Top-Favorit. Sie sind personell sehr stark besetzt und haben enorme Qualität. Im Sommer haben sie sich mit Michael Herrmann und Osama Alawami noch einmal gezielt verstärkt.“ Zwar plagen die Gäste mit Yasir Aldijawi und Matthias Wächter derzeit Verletzungssorgen in der Offensive, dennoch warnt Herterich: „Wir dürfen sie nicht zu ihrem Spiel kommen lassen, ihnen keine Räume geben und müssen verhindern, dass sie ihre individuelle Klasse ausspielen.“
Umso wichtiger wird die Chancenverwertung der Nullsechser sein: „Wenn uns das gelingt und wir unsere Chancen effektiv nutzen, bin ich überzeugt, dass wir ein erfolgreiches Heimspiel haben können." Neben dem gesperrten Kirill Ride fehlen auch Luis Hüfner (Urlaub) und Alex Brakk (verletzt). Hinter dem Einsatz von Dominik Halbig steht wegen seiner Knöchelverletzung ein Fragezeichen.