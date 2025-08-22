Kellerduell in Fuchsstadt: "Wird ein echter Abstiegskracher"

Leistung im Abstiegsduell bestätigen

Der 31-Jährige blickt mit gemischten Gefühlen auf das vergangene Spiel gegen den TSV Mönchröden zurück. Bis zur 98. Minute lag seine Elf in Führung, ehe ein Last-Minute-Gegentor die Hoffnungen auf den ersten Sieg zunichtemachte. „Wir haben gegen Mönchröden zwei Punkte verloren, das muss man so klipp und klar sagen. Wenn man bis zur 98. Minute 1:0 führt, dann war man drauf und dran, den ersten Dreier zu holen“, ärgerte sich Dietz. „Wir haben echt ein richtig gutes Spiel gemacht, haben eine super Reaktion gezeigt nach der Niederlage am Samstag zuvor gegen Bad Kissingen.“

Die späte Enttäuschung will er jedoch in positive Energie umwandeln. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, auf die Leistung können wir natürlich aufbauen und müssen dann eben schauen, dass wir jetzt in Fuchsstadt am Sonntag – das ist natürlich schon trotz der frühen Phase in der Saison ein richtiges Abstiegsduell – die Leistung vom Dienstag bestätigen. Wenn wir da wieder Ähnliches in die Waagschale werfen können, bin ich auch davon überzeugt, dass wir auch gegen Fuchsstadt dann endlich den ersten Dreier holen können.“

Dietz erwartet ein intensives Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden: „Es wird aus ein Duell auf Augenhöhe werden. Beide Mannschaften kommen über das Physische, über das Robuste. Das heißt, es wird ein echter Abstiegskracher mit vielen Zweikämpfen, viel Intensität. Es wird mit Sicherheit kein Torspektakel werden, denn sowohl Fuchsstadt als auch wir sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, viele Tore zu erzielen. Es werden wieder Kleinigkeiten entscheiden – hoffentlich dieses mal mit besseren Ausgang für uns.“

Dietz: "Waren oft auf Augenhöhe"

Dass sein Team bislang noch sieglos ist, führt der Coach nicht auf generelle Unterlegenheit zurück: „Wir waren auch schon in den Duellen vorher oft auf Augenhöhe. Das waren vor allem Top-Mannschaften. Wenn ich da die Spiele gegen Vatan Spor Aschaffenburg, Don Bosco und Großbardorf nehme und gerade zu Hause gegen Abtswind, waren wir in den Spielen ja auf Augenhöhe gewesen.“

Doch in den entscheidenden Momenten habe man bislang Lehrgeld bezahlt. „Im Moment ist es leider noch so, dass die Gegner da in den entscheidenden Momenten ein bisschen abgezockter sind als wir. Aber wir hoffen, dass wir das die nächsten Wochen im Griff bekommen und dass dann mal das Pendel in unsere Richtung ausschlägt.“

Personell ist die Lage beinahe unverändert. Neben den drei Langzeitverletzten Tobias Zollnhofer (Bänderverletzung), Dennis Schunke und Maxi Tomasiak (jeweils Kreuzbandriss) fallen wohl zwei weitere Akteure aus "Pascal Backart liegt mit einer Erkältung flach und Lukas Engelmann, hat eine Zehenverletzung. Sein Einsatz ist fraglich“, erklärte Dietz.