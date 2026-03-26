Kellerduell in Freudenstadt, wichtiges Abstiegsduell in Tuttlingen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 24. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verdichtet sich der Kampf an beiden Enden der Tabelle noch einmal spürbar. TSG Balingen II führt die Liga mit 49 Punkten an, dahinter jagen SG Empfingen mit 45 Punkten und SV Zimmern mit 44 Punkten den Spitzenreiter. Auch VfL Nagold und SV Nehren lauern mit jeweils 40 Punkten. Im Tabellenkeller stehen SV Seedorf, TuS Ergenzingen, TSV Harthausen/Scher und Spvgg Freudenstadt unter wachsendem Druck. Nach einem Spieltag mit späten Wendungen, klaren Signalen und manchem Dämpfer steht nun eine Runde bevor, in der fast jede Partie Gewicht trägt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

VfL Pfullingen geht mit 34 Punkten in dieses Heimspiel und steht damit stabil im oberen Mittelfeld. SG Empfingen kam zuletzt beim direkten Verfolgerduell in SV Zimmern zu einem 1:1 und blieb mit 45 Punkten erster Jäger von TSG Balingen II. Im Hinspiel setzte sich Empfingen deutlich mit 4:1 durch. Denis Bozicevic, Tim Göttler, Matthias Stüber und Moritz Zug trafen damals für Empfingen, Jakob Kuhle erzielte den Treffer für Pfullingen. Für die Gäste ist das ein Schlüsselspiel im Aufstiegsrennen, für Pfullingen die Chance, einem Spitzenteam weh zu tun. ---

BSV 07 Schwenningen feierte zuletzt einen starken 2:1-Auswärtssieg beim VfL Nagold und schob sich mit 30 Punkten auf Rang acht. SSC Tübingen dagegen verlor trotz Führung noch 1:2 gegen SV Nehren und verharrt bei 25 Punkten. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Schwenningen gewann in Tübingen 5:2. Fabio Chiurazzi, Przemyslaw Marek Osada, Vittorio Lettieri mit zwei Treffern und ein Eigentor von Dragan Ovuka sorgten damals für den Sieg, während Lars Lack und das Eigentor verkürzten. Nun steht Tübingen unter Zugzwang, während Schwenningen mit neuem Selbstvertrauen antritt. ---

Im Kellerduell treffen zwei Mannschaften aufeinander, die jeden Punkt spüren. Spvgg Freudenstadt verlor zuletzt trotz dreier eigener Treffer mit 3:5 in Seedorf und bleibt mit 13 Punkten Schlusslicht. TuS Ergenzingen kam gegen SV Croatia Reutlingen nicht über ein 0:0 hinaus und steht bei 17 Punkten. Das Hinspiel aber war eine Demütigung für Freudenstadt: Ergenzingen gewann 8:1. Dave Nzally traf doppelt, dazu waren Nico Gulde, Cristian Materazzi, Johannes Bastians, Marvin Beck und Dennis Schanz mit zwei Toren erfolgreich. Gerade deshalb ist dieses Rückspiel emotional aufgeladen: Freudenstadt sucht nach Widerstand und Revanche, Ergenzingen nach einem Befreiungsschlag. ---

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr SV Nehren SV Nehren VfL Mühlheim VfL Mühlheim 15:30 PUSH

SV Nehren gewann zuletzt dramatisch mit 2:1 beim SSC Tübingen, als Yannik Dorka tief in der Nachspielzeit traf. Mit 40 Punkten ist Nehren weiter dicht an der Spitzengruppe dran. VfL Mühlheim holte gegen SC 04 Tuttlingen ein spätes 1:1 und steht mit 27 Punkten im unteren Mittelfeld. Das Hinspiel entschied Nehren klar mit 4:1 für sich. Philipp Frank, Marvin Hamm und Marco Binder mit einem Doppelpack trafen damals für Nehren, Robin Schad für Mühlheim. Für die Gastgeber ist dieses Spiel die Chance, den Druck auf die Spitzengruppe hochzuhalten. ---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr VfB Bösingen Bösingen VfL Nagold VfL Nagold 15:00 PUSH

VfB Bösingen verkaufte sich beim 2:4 gegen TSG Balingen II lange ordentlich, musste sich dem Tabellenführer am Ende aber beugen. VfL Nagold erlebte mit dem 1:2 gegen BSV 07 Schwenningen einen schmerzhaften Rückschlag und blieb bei 40 Punkten. Das Hinspiel endete torlos 0:0. Nun ist die Ausgangslage eine andere: Nagold braucht eine Reaktion, Bösingen mit 32 Punkten kann mit einem Heimsieg noch einmal nach oben schielen. Gerade weil das erste Duell so eng war, wirkt dieses Spiel offen und nervös zugleich. ---

TSG Balingen II hat mit dem 4:2 gegen VfB Bösingen die Tabellenführung behauptet und steht nun bei 49 Punkten. Silas Bader, Noah Neff, Mirhan Inan und Christos Thomaidis trafen zuletzt für den Spitzenreiter. TSV Harthausen/Scher gewann am vergangenen Spieltag 3:0 in Albstadt und schöpfte mit 16 Punkten wieder etwas Hoffnung im Abstiegskampf. Das Hinspiel endete 2:2. Noah Neff und Dustin Fritz trafen für Balingen II, Finn Locher und Jonas Losekamm für Harthausen/Scher. Der Tabellenführer ist damit gewarnt, denn schon im ersten Duell zeigte der Außenseiter Zähne. ---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SV Zimmern SV Zimmern 15:00 PUSH

SV Croatia Reutlingen holte zuletzt in Ergenzingen ein 0:0 und steht nun bei 27 Punkten. SV Zimmern kam im Verfolgerduell gegen SG Empfingen zu einem 1:1 und bleibt mit 44 Punkten voll im Rennen um die Spitze. Das Hinspiel gewann Zimmern dramatisch mit 2:1. Ivan Krajinovic hatte Croatia Reutlingen in Führung gebracht, ehe Tade Sias Campos das Spiel mit zwei späten Toren in der 87. und 90.+4 Minute drehte. Genau diese Vorgeschichte verleiht dem Rückspiel Schärfe: Zimmern darf sich im Titelkampf keinen Fehltritt leisten, Croatia Reutlingen will zeigen, dass mehr möglich ist als nur ein Achtungserfolg. ---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen SV Seedorf SV Seedorf 15:00 PUSH

SC 04 Tuttlingen rettete sich zuletzt mit einem späten Tor von Buba Camara zu einem 1:1 in Mühlheim und steht bei 28 Punkten. SV Seedorf gewann das wilde Kellerduell gegen Spvgg Freudenstadt mit 5:3 und sammelte damit ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das Hinspiel entschied Tuttlingen deutlich mit 5:2. Marcel Misic, Carlos Hehl mit zwei Treffern, Aaron Barquero Schwarz und Stefan Oprea trafen damals für Tuttlingen, Harry Föll und Frieder Mauch für Seedorf. Seedorf reist nun mit neuem Mut an, Tuttlingen aber mit der Erinnerung an ein sehr klares erstes Duell.