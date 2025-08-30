Kellerduell in Felsberg – bestätigt Schauenburg das Formhoch?

Am 5. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 zeichnet sich ein bunter Mix aus Kellerduellen und direkten Vergleichen in der Spitzengruppe ab. Während TSV Altenlotheim und SC Edermünde ihre starken Starts bestätigen wollen, stehen Teams wie FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz oder FC Homberg schon früh in der Saison unter Druck. Dazu warten mehrere Partien mit offenem Ausgang, die richtungsweisend für die kommenden Wochen sein könnten.

Nach dem Spielabbruch unter der Woche steht Neukirchen als Tabellenzehnter unter Zugzwang, will man nicht den Anschluss verlieren. Gegner Wolfhagen II reist als Zweiter mit vier Siegen im Gepäck an und überzeugt bislang durch Effizienz. Ein Duell mit offenem Ausgang, nachdem sich beide Teams in der Vorsaison die Punkte geteilt hatten.

Der Tabellenfünfte SSV Sand möchte seine ungeschlagene Serie fortsetzen, trifft dabei jedoch auf die FSG Gudensberg, die mit sieben Punkten auf Rang neun liegt und in der Offensive durch die Brüder Siebert stets gefährlich bleibt. Trotz des Heimvorteils ist die Ausgangslage für die Sander angesichts der weiterhin angespannten Personalsituation alles andere als einfach.

Aufsteiger Brunslar rangiert nach nur einem Sieg auf Platz 13 und trifft nun auf den ambitionierten Achten aus Schwalmstadt. Die Gäste warten zwar noch auf die Wertung des abgebrochenen Spiels gegen Melsungen, zeigten sich zuletzt aber stabil. In den vergangenen direkten Duellen setzte sich regelmäßig der FCS durch.

Das Kellerduell zwischen dem punktlosen Schlusslicht FeLoNi und dem torlosen Vorletzten Homberg besitzt schon früh in der Saison wegweisenden Charakter. Beide Teams warten nach fünf Spieltagen weiter auf den ersten Sieg. Bereits im Pokal behielt Homberg knapp die Oberhand, sodass ein enges Spiel zu erwarten ist.

Klare Rollenverteilung

Morgen, 15:00 Uhr SG Schauenburg Schauenburg TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen 15:00

Schauenburg kletterte nach dem spektakulären 5:4 über Edermünde auf Rang vier und gilt gegen den 14. Mengeringhausen als klarer Favorit. Der TuSpo wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und muss zudem verletzungsbedingt auf mehrere Stammspieler verzichten. Youngster und Neuzugang Emil Schmidt rückte mit drei Treffern zuletzt ins Schaufenster.

VfB will Negativserie beenden

Morgen, 15:00 Uhr TSV Korbach TSV Korbach VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach 15:00

Korbach und Schrecksbach stehen im unteren Mittelfeld und benötigen dringend Punkte, um nicht tiefer hineingezogen zu werden. Während die Gastgeber bei nur vier Zählern stagnieren, sammelte Schrecksbach zuletzt ein respektables Remis gegen Spitzenreiter Altenlotheim. In den letzten drei Vergleichen blieb der VfB allerdings sieglos. Hält Altenlotheim die Spitzenposition?

Morgen, 15:00 Uhr TSV Altenlotheim Altenlotheim Melsunger FV 08 Melsunger FV 15:00

Spitzenreiter Altenlotheim peilt nach dem Remis in Schrecksbach die Rückkehr auf die Siegerstraße an. Mit dem Tabellen­siebten aus Melsungen wartet jedoch ein defensivstarker Gegner, der dem TSV alles abverlangen dürfte. SCE will Wiedergutmachung

Morgen, 15:15 Uhr SC Edermünde SC Edermünde TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 15:15