Kellerduell in Felsberg – bestätigt Schauenburg das Formhoch?

Am 5. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 zeichnet sich ein bunter Mix aus Kellerduellen und direkten Vergleichen in der Spitzengruppe ab. Während TSV Altenlotheim und SC Edermünde ihre starken Starts bestätigen wollen, stehen Teams wie FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz oder FC Homberg schon früh in der Saison unter Druck. Dazu warten mehrere Partien mit offenem Ausgang, die richtungsweisend für die kommenden Wochen sein könnten.
Schwere Aufgabe für Sand
Der Tabellenfünfte SSV Sand möchte seine ungeschlagene Serie fortsetzen, trifft dabei jedoch auf die FSG Gudensberg, die mit sieben Punkten auf Rang neun liegt und in der Offensive durch die Brüder Siebert stets gefährlich bleibt. Trotz des Heimvorteils ist die Ausgangslage für die Sander angesichts der weiterhin angespannten Personalsituation alles andere als einfach.
Partie mit offenem Ausgang
Nach dem Spielabbruch unter der Woche steht Neukirchen als Tabellenzehnter unter Zugzwang, will man nicht den Anschluss verlieren. Gegner Wolfhagen II reist als Zweiter mit vier Siegen im Gepäck an und überzeugt bislang durch Effizienz. Ein Duell mit offenem Ausgang, nachdem sich beide Teams in der Vorsaison die Punkte geteilt hatten.
Kellerduell im Ederfeld-Stadion
Das Kellerduell zwischen dem punktlosen Schlusslicht FeLoNi und dem torlosen Vorletzten Homberg besitzt schon früh in der Saison wegweisenden Charakter. Beide Teams warten nach fünf Spieltagen weiter auf den ersten Sieg. Bereits im Pokal behielt Homberg knapp die Oberhand, sodass ein enges Spiel zu erwarten ist.
Pflichtsieg für Schwalmstadt?
Aufsteiger Brunslar rangiert nach nur einem Sieg auf Platz 13 und trifft nun auf den ambitionierten Achten aus Schwalmstadt. Die Gäste warten zwar noch auf die Wertung des abgebrochenen Spiels gegen Melsungen, zeigten sich zuletzt aber stabil. In den vergangenen direkten Duellen setzte sich regelmäßig der FCS durch.
Klare Rollenverteilung
Schauenburg kletterte nach dem spektakulären 5:4 über Edermünde auf Rang vier und gilt gegen den 14. Mengeringhausen als klarer Favorit. Der TuSpo wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und muss zudem verletzungsbedingt auf mehrere Stammspieler verzichten. Youngster und Neuzugang Emil Schmidt rückte mit drei Treffern zuletzt ins Schaufenster.
VfB will Negativserie beenden
Korbach und Schrecksbach stehen im unteren Mittelfeld und benötigen dringend Punkte, um nicht tiefer hineingezogen zu werden. Während die Gastgeber bei nur vier Zählern stagnieren, sammelte Schrecksbach zuletzt ein respektables Remis gegen Spitzenreiter Altenlotheim. In den letzten drei Vergleichen blieb der VfB allerdings sieglos.
Hält Altenlotheim die Spitzenposition?
Spitzenreiter Altenlotheim peilt nach dem Remis in Schrecksbach die Rückkehr auf die Siegerstraße an. Mit dem Tabellensiebten aus Melsungen wartet jedoch ein defensivstarker Gegner, der dem TSV alles abverlangen dürfte.
SCE will Wiedergutmachung
Aufsteiger Edermünde sorgt mit 20 Treffern aus fünf Partien für Furore und empfängt nun den punktgleichen Tabellenfünften Mengsberg. Während beim SCE die Offensive um Bawuah und Mertsch glänzt, vertraut Mengsberg auf Neuzugang Rommel und stabile Defensive. Im Verfolgerduell wird entscheidend sein, wer die eigene Balance zwischen Angriff und Absicherung besser findet.